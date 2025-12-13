‘Është një turp për futbollin’! Revoltohen tifozët me çmimet e biletave të Kupës së Botës!

SHBA – Euforia e shkaktuar nga shorti për Kupën e Botës të ardhshme duket tashmë një kujtim i largët. Në telefon, Yannick Vanhée, president i Dunkirk Corsairs dhe Federatës së Shoqatave Kombëtare të Tifozëve të ekipit kombëtar francez, ndau zhgënjimin e tij këtë të premte pasdite:
"Është patetike. Për vite me radhë, në Francë dhe jashtë saj, kemi luftuar për çmime të përballueshme biletash, dhe tani ëndrra amerikane po shuhet… Jemi të tronditur. Është një turp për futbollin."
Një natë më parë, presidenti i klubit më në fund mori çmimet e biletave për Kupën e Botës Amerikane nga Federata Franceze e Futbollit (FFF) për anëtarët e shoqatës së tij.
"Një skandal", u shkroi ai atyre, duke ndarë listën e çmimeve. Ndeshjet e fazës së grupeve varionin nga 191 euro në 604 euro, dhe finalja nga 3.601 euro në 7.466 euro.
Pas arritjes së ekipit kombëtar francez në finale, ashtu si në vitet 2018 dhe 2022, do të kushtonte 6.050 euro në kategorinë 3, 9.919 euro në kategorinë 2 dhe 14.281 euro në kategorinë 1. Trendet e çmimeve gjatë edicioneve të fundit të Kupës së Botës
Ishte afërsisht 1.463 euro në Katar dhe 1.143 euro në Rusi. Rritja e çmimit është e habitshme krahasuar me edicionin e mëparshëm: mesatarisht +370%, sipas rrjetit Football Supporters Europe (FSE).
Kjo është nën angazhimet e bëra në ofertën e vitit 2018, e cila tregonte një çmim të plotë të biletës sezonale prej 1.906 eurosh në kategorinë 3 dhe bileta që fillonin nga 21 dollarë. Projeksioni i biletave në dosjen e aplikimit
Projeksioni i biletave në dosjen e aplikimitPragu minimal është rritur në 60 dollarë, pothuajse tre herë më shumë. Dhe këto bileta, nga kategoria 4, janë në dispozicion në sasi shumë të kufizuara dhe të rezervuara për shitje të përgjithshme, e cila filloi në shtator dhe bazohet në çmime dinamike.
Anëtarët e shoqatave zyrtare ende kanë qasje në një sistem të dedikuar biletash menjëherë pas shortit. Megjithatë, ata janë përballur me pasiguri në javët e fundit në lidhje me çmimet e biletave.
Garancia e tyre e vetme: çmime fikse, pa mundësi rishitjeje. Por atyre gjithashtu u mungonin standardet, pasi çmimet luhaten, veçanërisht lart.
