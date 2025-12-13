Shoferi i dehur përplas këmbësoren në aksin Elbasan–Peqin

13 Dhjetor, 2025
Elbasan – Peqin
Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin Xh. S., 58 vjeç.
Ai dyshohet se, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin rrugor “Elbasan–Peqin”, ka aksidentuar shtetasen E. Gj., 43 vjeçe, këmbësore, e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd