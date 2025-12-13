Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Babai dhe djali rra’hin vajzën e shtëpisë, arrestohen
Transmetuar më 13-12-2025, 10:15

13 Dhjetor, 2025

Madhësia e tekstit: Dhuna në familje godet sërish. Një rast i tillë është raportuar në Sarandë, ku babai dhe djali kanë dhunuar vajzën e shtëpisë.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë për veprën penale “Dhuna në familje” shtetasit A. V., 55 vjeç, dhe A. V., 24 vjeç, (babë e bir), pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj shtetases A. V., 23 vjeçe, (vajzë e 55 vjeçarit dhe motër e 24 vjeçarit).”, sqaron policia.

