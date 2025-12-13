Dëmtimi i Berishës, Ramadani: Uroj të rikuperohet sa më shpejt vëllai im i vogël!

13 Dhjetor 2025, Lecce
Lecce siguroi një fitore 1-0 ndaj Pisës, por suksesi u shoqërua me një lajm jo të mirë për ekipin dhe tifozët. Mesfushori kuqezi Medon Berisha u detyrua të lërë fushën që në minutat e para të ndeshjes pas një dëmtimi në këmbë.
Pas vetëm 10 minutash lojë, Berisha u shtri në tokë duke shfaqur shqetësim të dukshëm, ndërsa u largua nga fusha me barelë mes duartrokitjeve dhe thirrjeve të stadiumit. Dëmtimi i tij konsiderohet një goditje e rëndë për Lecce-n, por edhe për përfaqësuesen kuqezi, pasi mesfushori po kalonte një moment shumë të mirë forme.
Në këtë takim spikati Ylber Ramadani, i cili luajti 90 minuta si titullar dhe u vlerësua pozitivisht nga mediat. Pas ndeshjes, Ramadani foli me shqetësim për shokun e skuadrës: “Më vjen shumë keq për Berishën, për vëllain tim të vogël. Dëmtimi i tij më shqetëson dhe shpresojmë ta shohim sa më shpejt në fushë”.
Edhe trajneri Eusebio Di Francesco theksoi se fitorja u zbeh nga dëmtimi i Berishës, duke nënvizuar rëndësinë që mesfushori ka për ekipin.
