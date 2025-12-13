‘Liria ka emër’! Sot Shkupi vishet sot kuqezi! Mijëra shqiptarë kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-së

MAQEDONI E VERIUT- Një tubim protestues do të mbahet sot në Shkup, në shenjë solidariteti me ish-drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me proces gjyqësor në Gjykatën Speciale në Hagë. Organizator i protestës është Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, e cila ka bërë thirrje për pjesëmarrje qytetare dhe paqësore.
Tubimi është paralajmëruar të nisë në orën 13:00, në sheshin “Skënderbeu”, dhe pritet të mbledhë mbështetës nga Shkupi dhe trevat përreth. Protesta ka marrë përkrahje publike edhe nga përfaqësues të rëndësishëm politikë shqiptarë në rajon.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka ftuar qytetarët që të bashkohen në protestë, duke theksuar se qëllimi i saj është kërkesa për drejtësi dhe kundërshtimi i akuzave që, sipas tij, janë të motivuara politikisht dhe të ndërtuara mbi narrativa të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia. Ai ka nënvizuar se pjesëmarrja në tubim përfaqëson një akt ndërgjegjeje kolektive për ruajtjen e së vërtetës historike dhe respektin ndaj sakrificës së luftës.
Mbështetje për protestën ka shprehur edhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili ka deklaruar se pas tubimeve të zhvilluara në Prishtinë dhe Tiranë, edhe Shkupi po bashkohet në thirrjen për drejtësi. Ai ka theksuar rëndësinë e unitetit dhe të ruajtjes së vlerave kombëtare, duke bërë thirrje për protestë paqësore dhe dinjitoze.
Megjithatë, paralelisht me thirrjet për mobilizim, nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së është bërë apel që ish-luftëtarët të mos marrin pjesë në tubim, për shkak të rrezikut të mundshëm të ndalimit nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Përfaqësues të OVL-UÇK-së kanë paralajmëruar se ekziston mundësia e arrestimeve, për shkak të listave të Europolit që, sipas tyre, janë përcjellë nga Serbia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd