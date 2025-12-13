U tha se ishte mbytur në det, nisin pas 16 vjetësh hetimet për vdekjen e gruas në Kretë

Rasti i vdekjes së britanikes Jean Hanlon, e cila u gjet e pajetë në det në Heraklion të Kretës në mars të vitit 2009, po merr më në fund rrugën e drejtësisë. Pas 16 vitesh hetimesh, Këshilli i Gjykatave Penale të Heraklionit ka vendosur të referojë në gjyq një burrë, të akuzuar për vrasje me dashje në gjendje të qetë mendore. Sipas vendimit të datës 25 tetor, Këshilli vlerëson se ekzistojnë tregues seriozë fajësie ndaj të pandehurit, një banor i zonës Gouves në Heraklion, me të cilin Jean Hanlon kishte pasur një marrëdhënie të shkurtër. Në arsyetimin e tij, organi gjyqësor thekson se i akuzuari dyshohet se, me qëllim vrasjeje, e ka shtyrë viktimën përtokë, duke i shkaktuar dëmtime në qafë dhe një dëmtim fatal në tru, që çuan në vdekjen e saj. Më pas, sipas dosjes, trupi i saj është hedhur në det.
Këshilli i Gjykatave Penale ka refuzuar versionin e aksidentit, duke konkluduar se vdekja e Jean Hanlon nuk ndodhi në det. Bazuar në provat e mbledhura dhe gjetjet mjeko-ligjore, autoritetet besojnë se trupi i saj është transportuar dhe vendosur në ujë pas vdekjes, me qëllim krijimin e përshtypjes së mbytjes aksidentale.
Ditari personal, provë kyçe në hetim Një rol të rëndësishëm në çështje ka luajtur ditari personal i Jean Hanlon, i përfshirë në dosjen hetimore. Në shënimet e saj, ajo përshkruan marrëdhënien me të pandehurin, duke përmendur sjellje të cilësuara si kontrolluese dhe abuzive. Shënimi i fundit në ditarin e saj, i bërë ditën e vdekjes, përmban vetëm një fjalë: “Ndihmë”.
Djali i saj, Michael Porter, ka folur publikisht për çështjen, duke e cilësuar dërgimin në gjyq si zhvillimin më të rëndësishëm në 16 vitet e fundit. “Nuk e kemi fituar ende betejën, por kjo është një fitore e madhe e parë”, u shpreh ai.
Sipas Porter, marrëdhënia e nënës së tij me të akuzuarin kishte qenë e shkurtër dhe ishte ndërprerë shpejt për shkak të sjelljes së tij. Më pas, siç tha ai, burri kishte filluar ta ndiqte, të shfaqej kudo dhe të kërkonte para. Ai theksoi se leximi i ditarit ishte i dhimbshëm për familjen, por thelbësor për të zbuluar të vërtetën. “Ai ishte ajo që na tregoi rrugën”, tha ai, duke shtuar se nëna e tij e donte jetën në Kretë dhe ishte e lumtur atje. I akuzuari do të dalë në gjyq më 26 qershor para Gjykatës së Përzier të Krimeve të Rënda të Kretës Lindore, duke u përballur me akuzën e vrasjes me dashje në gjendje të qetë mendore. Ndaj tij mbeten në fuqi masat kufizuese, përfshirë ndalimin e daljes nga vendi dhe paraqitjen e rregullt në polici.
