E ndau e dashura 15-vjeçari i merr jetën nënës, vëllait dhe motrës së saj

SHBA, 9 dhjetor 2025 — Një ngjarje tronditëse ka goditur komunitetin e Odessa-s në Teksas, ku një 15-vjeçar vrau nënën, motrën dhe vëllain e të dashurës së tij, pasi ajo kishte vendosur ta ndërpriste lidhjen.
Sipas autoriteteve amerikane, viktimat janë Jennifer Rodriguez, 39 vjeç, vajza e saj 13-vjeçare dhe djali 9-vjeçar, të cilët u gjetën pa shenja jete në apartamentin e tyre të martën pasditen e 9 dhjetorit. Policia u njoftua pas raportimeve për të shtëna, ndërsa autori u largua nga vendi i ngjarjes dhe u arrestua rreth 40 minuta më vonë.
Hetimet paraprake tregojnë se 15-vjeçari kishte qenë në një marrëdhënie me vajzën e madhe të Rodriguez, gjithashtu 15 vjeç, dhe nuk e kishte pranuar ndarjen. Fillimisht ai kishte planifikuar ta sulmonte jashtë shkollës, por më pas ndryshoi drejtim duke u paraqitur në banesën e saj, ku kreu krimin e rëndë. Vajza nuk u lëndua, por ende nuk është konfirmuar nëse ajo ndodhej brenda banesës në momentin e sulmit.
Një armë zjarri u gjet pranë apartamentit dhe po analizohet për të verifikuar nëse është përdorur në vrasje. Autori i mitur është marrë në paraburgim dhe akuzohet për vrasje të shumëfishtë.
Babai i fëmijëve, i ndarë nga Rodriguez, ka deklaruar se është i tronditur nga tragjedia, duke thënë se kurrë nuk e kishte imagjinuar se diçka e tillë mund t’i ndodhte familjes së tyre.
Autoritetet lokale vazhdojnë hetimet për të sqaruar motivet dhe rrethanat e plota të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd