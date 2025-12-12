Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lezhë! Makina përplaset me motorin, dy persona në spital
Transmetuar më 12-12-2025, 18:31

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në Lezhë, ku një automjet është përplasur me një motor.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur në lagjen “Skënderbeg”, ku si pasojë e përplasjes, janë plagosur drejtuesi dhe pasagjeri i motorit. Ata janë dërguar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Në vendngjarje mbërriti policia, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

