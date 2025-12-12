Rama bën ndryshime në Qeveri, shkarkon zv. ministrin e Brendshëm

Kryeministri Edi Rama ka firmosur një tjetër ndryshim në Qeveri.
Rama ka shkarkuar zv/ministrin e Brendshëm, Julian Hodaj.
“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi: Z. Julian Hodaj, zëvendësministër i Brendshëm, lirohet nga kjo detyrë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare””, njofton Këshilli i Ministrave
