Si e përcakton Kina tonin për punën ekonomike në vitin 2026?

Liderët e Kinës u mblodhën në Pekin në datat 10 – 11 dhjetor në Konferencën Vjetore të Punës Ekonomike Qendrore, një takim i përcaktuar gjerësisht si një busull për trajektoren ekonomike të Kinës.
Presidenti Xi Jinping mori pjesë në mbledhje dhe mbajti një fjalim kryesor, ku shqyrtoi performancën ekonomike në vitin 2025, vlerësoi sfidat e reja dhe përcaktoi prioritetet për vitin 2026, vitin e parë të Planit të 15-të Pesëvjeçar (2026-2030).
Liderët vunë në dukje se politikat e vitit të ardhshëm do të fokusohen në "ndjekjen e progresit duke siguruar stabilitet" dhe "përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit".
Do të paraqiten tetë detyra kryesore, që përfshijnë rritjen e kërkesës së brendshme, promovimin e inovacionit, thellimin e reformës dhe hapjes, avancimin e zhvillimit me karbon të ulët dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve. Kjo mbledhje paraqiti një mesazh të qartë: Vendi po hyn në vitin 2026 me besim, qartësi politikash dhe vrull të ripërtërirë, duke siguruar stabilitet dhe mundësi për ekonominë globale.
Kërkesa e brendshme si motor i rritjes
Kjo mbledhje nxori në pah se rritja e konsumit të brendshëm është prioriteti kryesor ekonomik për vitin tjetër. Politikëbërësit planifikojnë të ndërmarrin veprime specifike për të rritur shpenzimet, për të optimizuar "dy politikat e reja" – që mbulojnë përmirësimet e pajisjeve në shkallë të gjerë dhe shkëmbimin e mallrave të konsumit – si dhe për të eliminuar kufizimet e paarsyeshme në sektorin e konsumatorit, për të zhbllokuar potencialin e konsumit të shërbimeve.
Të dhënat tregojnë se tregu i konsumit mbeti i qëndrueshëm në vitin 2025. Në tre tremujorët e parë, shpenzimet përfundimtare të konsumit kontribuan me 53.5% në rritjen e PBB-së, një rritje prej nëntë pikësh përqindjeje nga një vit më parë. Nga janari deri në tetor, shitjet me pakicë të mallrave të konsumit tejkaluan 5.7 trilionë dollarë, një rritje prej 4.3% nga viti në vit, duke tejkaluar rritjen e vitit të kaluar.
Në një intervistë me CGTN, Drejtoresha Menaxhuese e FMN Kristalina Georgieva, duke shpjeguar përmirësimin e fundit të parashikimit të PBB-së së këtij vendi për vitin 2025 nga FMN, theksoi rëndësinë e konsumit të brendshëm në mbështetjen e qëndrueshmërisë ekonomike. Ajo vlerësoi angazhimin për të ruajtur një ekonomi të hapur dhe të përgjegjshme, duke theksuar se kjo mbështet fokusin e vendit tek konsumi në Planin e ri Pesëvjeçar.
Inovacioni nxit rritje të re
Inovacioni do të mbetet një nxitës kryesor i zhvillimit. Vendi synon të krijojë qendra ndërkombëtare inovacioni në rajonin Pekin-Tianjin-Hebei, Deltën e Lumit Jangce dhe Zonën e Madhe të Gjirit Guangdong-Hong Kong-Makao. Politikat do të përqendrohen në nxitjen e inovacionit të udhëhequr nga ndërmarrjet, forcimin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale në industritë në zhvillim, zgjerimin e aftësive të sektorit të shërbimeve dhe avancimin e zhvillimit të inteligjencës artificiale përmes qeverisjes së përmirësuar dhe integrimit të teknologjisë dhe financave.
Sipas Indeksit Global të Inovacionit 2025, ky vend, për herë të parë u rendit në 10 vendet e para dhe mbetet më e renditura midis 36 ekonomive me të ardhura të larta dhe të mesme. Grumbujt e saj të inovacionit kryesojnë botën, me grupin Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou që renditet i pari në botë. Bloomberg Economics parashikon që sektori i teknologjisë së lartë të vendit, përfshirë inteligjencën artificiale, do të rritet nga 14.3% e PBB-së në vitin 2023 në afro19% deri në vitin 2026.
Një vend i hapur i ofron siguri botës
Hapja mbetet një nga avantazhet strategjike. Konferenca riafirmoi se vendi do të zgjerojë hapjen institucionale dhe autonome në sektorin e shërbimeve, do të optimizojë planimetrinë e zonave të tregtisë së lirë dhe do të përparojë Portin e Tregtisë së Lirë të Hainanit.
Tregtia e jashtme këtë vit tregoi qëndrueshmëri pavarësisht sfidave globale. Nga janari deri në nëntor, vlera e përgjithshme e vëllimit të importeve dhe eksporteve arriti në 41.21 trilionë juanë, duke u rritur me 3.6% krahasuar me vitin e kaluar.
Një sondazh global i CGTN kohët e fundit tregoi se 86.7% e të anketuarve besojnë se përpjekjet e vazhdueshme për nxitjen e konsumit të brendshëm do të krijojnë mundësi të dukshme për kompanitë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, 89.1% e të anketuarve thanë se zgjerimi i vazhdueshëm i hapjes, do të gjenerojë mundësi më të gjera zhvillimi në mbarë botën.
