Rama: Shqipëria kryeson rajonin për punësimin e të rinjve

Tiranë, 12 December 2025
Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me të rinjtë e punësuar përmes programeve të nxitjes së punësimit, duke vlerësuar ecurinë e këtyre programeve në vend. Ai theksoi rritjen e numrit të të rinjve të punësuar dhe rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për të rinjtë përmes garancisë rinore, që synon të ofrojë mundësi më të shumta punësimi.
Sipas të dhënave zyrtare, 42 mijë të rinj e të reja janë punësuar përmes zyrave të punës dhe programeve të tjera, nga të cilët 7,500 kanë përfituar drejtpërdrejt nga programet dhe tashmë janë në punë. Shqipëria renditet e para në rajon për shërbimet e punësimit, sipas OECD-së, duke shënuar një arritje pozitive. Aktualisht janë 7 programe aktive që mbështesin punësimin e të rinjve, përfshirë garancinë rinore, ku 2,200 të rinj përfitojnë mbështetje, me objektivin që gjatë këtij mandati qeverisës të mbështeten 60 mijë të rinj.
Janë gjithsej 7 programe aktive që mbështesin punësimin e të rinjve, përfshirë edhe garancinë rinore, ku 2200 vajza dhe djem përfitojnë mbështetje, me objektivin që 60 mijë të rinj të mbështeten gjatë këtij mandati qeverisës.
