Pas rënies nga kategoria, digjet stadiumi
Transmetuar më 12-12-2025, 13:11

FINLANDE – Gjëra të pabesueshme po ndodhin në futbollin finlandez, pasi Haka ra nga kategoria, pa stadiumin e saj të shndërrohej në hi disa ditë më vonë!

"Fusha e Fabrikës" pësoi dëme të mëdha, pasi një nga tribunat e saj u dogj plotësisht.

Policia arrestoi tre adoleshentë, ku një 15-vjeçar thuhet se rrëfeu se i kishte vënë zjarrin stadiumit.

Zjarri jo vetëm që shkatërroi tribunat, por shkaktoi edhe dëme serioze në barin sintetik të stadiumit. Presidenti i Haka-s, Marco Larsson, u shfaq i zhgënjyer, duke theksuar se "nuk kishim nevojë të përjetonim diçka të tillë tani".

Në të njëjtën kohë, ai falënderoi publikun për mbështetjen e tyre, duke vënë në dukje se kjo do të jetë e nevojshme në të ardhmen e afërt, pasi kostoja e riparimit të dëmeve pritet të jetë e lartë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

