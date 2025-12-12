Pas rënies nga kategoria, digjet stadiumi

FINLANDE – Gjëra të pabesueshme po ndodhin në futbollin finlandez, pasi Haka ra nga kategoria, pa stadiumin e saj të shndërrohej në hi disa ditë më vonë!
"Fusha e Fabrikës" pësoi dëme të mëdha, pasi një nga tribunat e saj u dogj plotësisht.
Policia arrestoi tre adoleshentë, ku një 15-vjeçar thuhet se rrëfeu se i kishte vënë zjarrin stadiumit.
Zjarri jo vetëm që shkatërroi tribunat, por shkaktoi edhe dëme serioze në barin sintetik të stadiumit. Presidenti i Haka-s, Marco Larsson, u shfaq i zhgënjyer, duke theksuar se "nuk kishim nevojë të përjetonim diçka të tillë tani".
Në të njëjtën kohë, ai falënderoi publikun për mbështetjen e tyre, duke vënë në dukje se kjo do të jetë e nevojshme në të ardhmen e afërt, pasi kostoja e riparimit të dëmeve pritet të jetë e lartë.
