Berisha: ‘Krimi më i shëmtuar i 32 viteve ka ndodhur në Spitalin Onkologjik, mafia Nushi-Doshi ka kapur tregun e ilaçeve’

12 dhjetor 2025
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se ndër të gjitha krimet e ndodhura në 32 vitet e fundit në vend, **ai më i shëmtuari ka ndodhur në **Spitalin Onkologjik, për shkak të problemeve të thella në furnizimin dhe menaxhimin e ilaçeve për pacientët.
Berisha theksoi se, sipas tij, situata në këtë spital ka treguar mangësi serioze në sigurimin e barnave jetike dhe ka krijuar një krizë të thellë për personat që trajtohen për sëmundje të rënda. Ai përmendi se qeveria më parë kishte sjellë sasi të autorizuara të disa preparateve si Ekszade, që përdoret për trajtimin e talasemisë, por që nuk ishte një ilaç bazë jetik për onkologji.
Ai kritikoi ashpër atë që e quajti “mafia Nushi-Doshi”, duke akuzuar se këta aktorë kanë monopolizuar tregun e barnave në vend, duke përzënë kompani të mëdha farmaceutike evropiane dhe botërore nga Shqipëria. Sipas tij, kjo ka ndikuar në uljen e aksesit të pacientëve ndaj ilaçeve kundër sëmundjeve malinje dhe ka çuar në një jetëgjatësi të ulët për këta pacientë krahasuar me vendet e tjera.
Berisha akuzoi se pushteti i tregut farmaceutik nga këta persona dhe lidhjet e tyre politike kanë kontribuar në kushte të rënda për pacientët, duke i lënë ata “në mëshirën e fatit” për trajtim. Deklaratat e tij pasqyrojnë shqetësimet mbi sistemin shëndetësor dhe furnizimin e ilaçeve në vend, në një kohë kur problematikat në Spitalin Onkologjik kanë qenë objekt diskutimi publik dhe investigimesh mediatike për mungesa barnash dhe kushte të vështira trajtimi.
