Asnjë nga tre anëtaret gra të KLP-së nuk votoi për Doloreza Musabelliun në zgjedhjen e kreut të SPAK

12 dhjetor 2025
Gjatë votimit të zhvilluar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) për zgjedhjen e kreut të ri të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Doloreza Musabelliu, e vetmja grua ndër katër kandidatët, nuk mori asnjë votë nga anëtaret gra të KLP-së, pavarësisht se KLP ka tre anëtare gra midis anëtarëve të saj. Në procesin e votimit, kandidati Klodian Braho u zgjodh kreu i ri i SPAK, duke siguruar shumicën e votave të anëtarëve të Këshillit.
Votimi në KLP u zhvillua pas prezantimit të platformave dhe vizioneve të katër kandidatëve, ku përfshiheshin edhe prokurorë me përvojë të gjatë në hetime kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Musabelliu, e cila ka pasur një karrierë të konsoliduar në strukturë, ishte pjesë e garës por nuk mori asnjë votë në raundin e votimit.
Ngjarja ka nxitur diskutime mbi përfaqësimin gjinor dhe solidaritetin profesional brenda institucioneve të drejtësisë, megjithëse vota në KLP është individuale dhe nuk lidhet me gjininë e kandidatëve në bazë të rregullores.
