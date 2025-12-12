Tiranë: Policia shpall në kërkim 24-vjeçarin pasi përndoqi një grua

Tiranë, Albania – 12 December 2025
Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim V. T., 24 vjeç, pas denoncimit të bërë nga një grua. Sipas raportimeve, 24-vjeçari dyshohet se ka sulmuar shtetasen, ndërsa specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 kanë referuar materialet në Prokurori.
Autoritetet po punojnë intensivisht për kapjen e tij dhe për sqarimin e rrethanave të incidentit. Punohet për kapjen e tij dhe sqarimin e rrethanave të rastit.
