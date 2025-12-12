Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë: Policia shpall në kërkim 24-vjeçarin pasi përndoqi një grua
Transmetuar më 12-12-2025, 12:51

Tiranë, Albania – 12 December 2025

Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim V. T., 24 vjeç, pas denoncimit të bërë nga një grua. Sipas raportimeve, 24-vjeçari dyshohet se ka sulmuar shtetasen, ndërsa specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 kanë referuar materialet në Prokurori.

Autoritetet po punojnë intensivisht për kapjen e tij dhe për sqarimin e rrethanave të incidentit. Punohet për kapjen e tij dhe sqarimin e rrethanave të rastit.

