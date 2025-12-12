Sherr mes të rinjve në lagjen ‘Kongresi i Përmetit’ në Shkodër, tre të plagosur në spital

Shkodër, 12 dhjetor 2025
Rreth orës 11:10, në lagjen “Kongresi i Përmetit”, dyshohet se ka ndodhur një konflikt në rrugë për motive të dobëta mes shtetasit A. K. dhe vëllezërve F. Th. dhe K. Th., gjatë të cilit janë përdorur mjete prerëse.
Të tre personat e përfshirë janë transportuar në spital për mjekim dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, ndërsa pritet që në vijim të jepet informacion më i plotë.
