Detaje të reja për rastin e pengmarrjes së shtetasit nga Kosova në Vlorë

Vlorë, 12 dhjetor 2025
Dalja në pah e detajeve të reja ka sqaruar rrethanat e ngjarjes së pengmarrjes së 39-vjeçarit Fisnik Xhaka nga Kosova, i cili u mbajt për rreth dy javë në një apartament në lagjen “Osman Haxhiu” në Vlorë, që prej 28 nëntorit. Në banesën e përdorur nga Julian Zogaj ndodheshin kamera të brendshme dhe të jashtme sigurie, përfshirë një kamerë të vendosur në derë.
Apartamenti ndodhej rreth 300 metra nga komisariati i Policisë së Vlorës. Sipas burimeve hetimore, konflikti ka nisur për një shumë prej 70 mijë eurosh që lidhej me marrjen e një sasie lënde narkotike jashtë Shqipërisë. Xhaka dyshohet se kishte dalë garant për pagesën e kësaj shume, e cila nuk është kryer, dhe autorët dyshohen se e kanë mbajtur peng duke i kërkuar shlyerjen e detyrimit.
Gjatë periudhës së mbajtjes peng, ndaj tij dyshohet se është ushtruar dhunë dhe presion për të dorëzuar shumën e pretenduar. Pas operacionit të Policisë, i kërkuari u gjet dhe u lirua, ndërsa tre personat e identifikuar si të dyshuar u arrestuan.
Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se Fisnik Xhaka nuk ka pranuar të bashkëpunojë me autoritetet në lidhje me rrethanat e plota të ngjarjes.
