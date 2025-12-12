Këto janë shenjat që sot kanë më shumë mbështetje nga yjet sipas Paolo Fox

Dita e sotme sjell energji të përziera: disa shenja marrin mbështetje të fortë nga planetët dhe ndihen më të sigurta në vendimet e tyre, ndërsa të tjera përballen me lodhje, tension të brendshëm ose pasiguri emocionale.
Më poshtë janë 3 shenjat më me fat të ditës dhe 3 shenjat që duhet të tregojnë më shumë kujdes.
3 SHENJAT MË ME FAT TË DITËS
1. Peshqit
Shenja më e favorizuar e ditës
Peshqit janë në një fazë kthesë shumë pozitive. Qielli hap dyer, sidomos në punë dhe në marrëdhënie me autoritetet. Është momenti ideal për të bërë kërkesa, për të kërkuar më shumë ose për të shprehur qartë dëshirat personale. Intuita funksionon perfekt dhe ndihmon për të marrë vendime të sakta. Në dashuri, ndjenjat qartësohen dhe sjellin siguri. Viti po mbyllet me energji të mira dhe premton një fillim edhe më të fortë për muajt në vijim.
—
2. Luani
Forcë, rritje dhe rikthim në qendër të vëmendjes
Luani ndodhet në një periudhë ngjitjeje. Merkuri favorizon komunikimin, kreativitetin dhe suksesin profesional. Ata që punojnë në fusha konkurruese ose krijuese kanë avantazh të qartë. Në dashuri ka rikthime, njohje intriguese ose përmirësim të një lidhjeje ekzistuese. Energjia është e lartë dhe ndihmon për të rifituar besimin në vete dhe në të ardhmen.
—
3. Demi
Stabilitet, plane afatgjata dhe siguri
Demi përfiton nga Jupiteri pozitiv dhe nga një qiell që mbështet ndërtimin e diçkaje solide. Marrëveshje, projekte dhe plane të nisura tani kanë potencial të madh. Fundjava sjell guxim dhe vendosmëri, edhe në dashuri. Edhe pse Demi nuk është impulsiv, sot arrin të bëjë hapa të rëndësishëm me siguri dhe qartësi.
—
3 SHENJAT MË TË PAFAVORSHEM TË DITËS
1. Dashi
Lodhje, stres dhe nervozizëm i përkohshëm
Dashi është shenja që ndjen më shumë tension sot. Mund të ketë lodhje fizike, rënie humori ose irritim pa arsye të fortë. Rreziku kryesor janë debatet dhe reagimet impulsive. Këshillohet qetësi, distancë nga konfliktet dhe më shumë kujdes ndaj vetes. Kjo nuk është një periudhë negative në përgjithësi, por dita kërkon kontroll emocional.
—
2. Peshorja
Bezdi e lehtë dhe pasiguri emocionale
Peshorja ndjen sot një rënie të vogël energjie. Edhe pse ka projekte interesante për të ardhmen, dita sjell nervozizëm dhe ndjesinë e mungesës së ekuilibrit. Në dashuri ka nevojë për çlirim emocional, por kjo do të vijë më mirë në ditët në vazhdim. Sot është më mirë të mos merren vendime të nxituara.
—
3. Bricjapi
Ngarkesë mendore dhe nevojë për pushim
Bricjapi përballet me një ditë pak të komplikuar për shkak të Hënës së trazuar. Mund të ndiejë presion, lodhje ose pamundësi për të bërë gjithçka siç dëshiron. Nuk është ditë humbjeje, por kërkon ritëm më të ngadaltë dhe më pak kërkesa ndaj vetes. Qetësia dhe relaksi janë zgjidhja më e mirë. /noa.al
