Paradoksi! Ekonomia rritet, punësimi bie!

Tiranë, 12 dhjetor, 2025- Të dhënat e INSTAT tregojnë se, ndonëse ekonomia shqiptare u zgjerua me 3.5% në tremujorin e dytë të vitit 2025, punësimi në grup-moshën 15–64 vjeç është tkurrur me 19,561 persona gjatë periudhës qershor–shtator, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.
Papunësia ka mbetur e pandryshuar, çka sugjeron se problemet lidhen më shumë me tkurrjen e forcës së punës sesa me rritjen e kërkuesve të punës. Rënia e shpejtë e popullsisë dhe emigracioni e bëjnë gjithnjë e më të vështirë të kuptohet sa vende pune po krijon realisht ekonomia.
Sipas të dhënave, tkurrja më e madhe e punësimit vërehet tek grup-mosha 15–29 vjeç, me mbi 11 mijë të rinj më pak të punësuar, duke reflektuar ritmin e lartë të emigracionit. Edhe grup-mosha 30–64 vjeç është tkurrur me mbi 8,500 persona, duke treguar se largimi nga tregu i punës prek edhe punonjësit me eksperiencë.
Sektorët me intensitet të lartë pune, si industria dhe bujqësia, po përballen me vështirësi nga rënia e kërkesës në tregjet ndërkombëtare dhe kostot e larta, ndërsa prodhimi fason ka reduktuar ndjeshëm stafin. Edhe ndërtimi dhe shërbimet kanë frenuar rekrutimet për shkak të presionit të pagave dhe rritjes së kostove.
Në tremujorin e tretë të vitit 2025, forca e punës në grup–moshën 15–64 vjeç arriti në 1,150,656 persona, me një tkurrje prej 1.7% krahasuar me një vit më parë. Ndryshe nga vendet e zhvilluara, ku rënia e punësimit çon automatikisht në rritje të papunësisë, në Shqipëri një pjesë e personave që humbasin vendin e punës nuk regjistrohen, pasi synojnë emigracionin ose zgjedhin të mos jenë aktivë përkohësisht në tregun e punës.
