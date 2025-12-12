Horoskopi i Paolo Fox, e premte 12 dhjetor 2025

Pasqyra astrologjike e ditës për të gjitha shenjat: dashuria, puna, energjia dhe ecuria personale
Sot, qielli sjell ndryshime të lehta në humor për disa shenja, ndërsa të tjerët marrin shtytje të forta për të vepruar. Disa tensione kërkojnë qetësi, ndërsa planetet favorizojnë vendimet e guximshme dhe rikuperimin emocional.
1. Dashi
Ditë kur mund të kesh nevojë të tërhiqesh pak. Mund të ketë një lodhje fizike ose një situatë e fundit që të ka rrëzuar pak moralin. Mos e tepro me shqetësimin: dita sjell vetëm pak stres, por fundjava premton qetësi dhe kthim të energjisë.
Këshilla: Shmang debatet dhe merr distancë nga çuditë e humorit; periudha është shumë e favorshme për ndryshime të mëdha, ndaj ruaj qetësinë.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ndonjëherë nuk është problemi i madh, por thjesht lodhja që të bën të reagosh më fort se zakonisht. Ti ke forcë të madhe, por nën presion e sheh çdo gjë si pengesë. Sot është një pauzë e nevojshme për t’u rikthyer më i fortë. Fundjava aktivizon sërish energjinë tënde të zakonshme.
—
2. Demi
Faza e forcimit, fitimeve dhe marrjes së roleve të reja. Shumë të lindur të shenjës po arrijnë marrëveshje, po krijojnë projekte të reja ose po marrin pozicione më të rëndësishme. Me Jupiterin ende pozitiv, objektivat e mëdhenj janë të arritshëm.
Këshilla: Planifiko tani hapat e ardhshëm deri në maj, sepse kjo periudhë do të jetë themel për një fazë më të fortë në jetë dhe në punë. Fundjava sjell guxim dhe dinamizëm, sidomos në dashuri.
Reflektim i qiellit të sotëm: Demi nuk e pëlqen rrezikun, por tani qielli kërkon të besosh pak më shumë në veten tënde. Themelet që ke ngritur janë të sigurta. Nuk bëhet fjalë për impuls, por për vendosmëri. Po zgjerohesh dhe po lejon veten të dëshirosh më shumë – dhe me të drejtë.
—
3. Binjakët
Lirim nga një barrë dhe afrimi me një periudhë më të qetë. Sot largohet kundërshtimi i Merkurit dhe së shpejti do të zhduket edhe ai i Diellit e Marsit. Festat vijnë më të qeta. Gjithsesi, dita e sotme sjell pak acarim: ndoshta nuk je vlerësuar sa duhet, apo po mbyll një bashkëpunim pa rezultat.
Këshilla: Shmang konfliktet dhe mos shpenzo energji te njerëzit ose projektet që nuk të përmbushin.
Reflektim i qiellit të sotëm: Je duke hequr peshat që të kanë lodhur. Problemet e fundit kanë zbuluar nevojën për të zgjedhur me kujdes projektet dhe njerëzit që të rrisin. Ke një aftësi të madhe për të parë çfarë nuk funksionon, por kjo duhet bërë me qetësi, jo me reagime impulsive.
—
4. Gaforrja
Forcë në marrëdhënie dhe rikuperim emocional. Gaforrja është shenjë e dashurisë së thellë, shpesh e lidhur me emocione të ndërlikuara. Nuk është e rrallë që të ndjerët e kësaj shenje të tërhiqen nga njerëz me plagë emocionale. Sot qielli të ofron një rikthim të fortë sentimental dhe një qartësi më të madhe.
Këshilla: Mos u përpiq të shpëtosh askënd. Lejo emocionet të rrjedhin lirshëm pa e kthyer gjithçka në betejë të brendshme.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti jeton ndjenjat me thellësi, por kjo sjell edhe pasiguri. Sot qielli të rikthen në ekuilibër: nuk ke nevojë të sakrifikosh gjithçka për të dashuruar. Lejo që dikush të qëndrojë pranë teje pa kërkuar të riparosh botën e tij.
—
5. Luani
Rritje, kthim i forcës dhe suksese të reja. Po ngjitesh gradualisht dhe po rikthehesh në qendër të vëmendjes. Merkur i favorshëm aktivizon krijimtarinë dhe suksesin në punë, sidomos për ata që punojnë në sektorë konkurrues. Edhe dashuria ringjallet dhe mund të ketë histori interesante.
Këshilla: Kujdes nga teprimi; mund të ngarkohesh duke ndjekur shumë objektiva njëherësh.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti jeton me synime të qarta dhe kur diçka lëviz sërish, ti përhap energji. Por jeta kërkon fokus, jo shpërndarje. Një dashuri e re ose një rikthim sentimental është i mundur nëse e dëshiron vërtet.
—
6. Virgjëresha
Rritje e përditshme dhe dalja nga një periudhë ngërçi. Ka qenë e vështirë të duroje pritjet e gjata dhe mungesën e qartësisë. Planet që kishe, u vonuan ose u penguan nga të tjerët. Tani gjithçka bëhet më konkrete dhe ke vendosur tashmë se çfarë duhet të ndryshosh. Edhe brenda punës mund të ketë zhvillime strukturore. Fundjava përmirëson jetën sentimentale. Edhe fillimi i 2026 premton mirë.
Këshilla: Vazhdo me qartësinë e re që ke fituar; kjo është arma jote më e fortë.
Reflektim i qiellit të sotëm: Për ty qartësia është frymëmarrje. Kur mungon, ankthi të pushton. Sot qielli të kthen rend, logjikë dhe drejtim. Ke një histori për të treguar dhe më në fund mund ta ndash me të tjerët. Forca jote është analiza dhe realiteti, jo nxitimi.
—
7. Peshorja
Ditë të veçanta, me projekte që duan planifikim të kujdesshëm. Ka një projekt interesant që do të marrë formë mes mesit të janarit dhe fillimit të marsit, por duhet menduar dhe strukturuar që tani. Ditët e fundit është grumbulluar nervozizëm, sidomos për ata që punojnë në një kompani dhe ndihen të pavlerësuar financiarisht. Një përmirësim i vogël ekonomik mund të vijë së shpejti. Në dashuri, e diela sjell lehtësim dhe largon disa shqetësime. Sot, megjithatë, ndjehet pak bezdi dhe një rënie e lehtë e energjisë.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti jeton me ekuilibër dhe mjafton një detaj i vogël që nuk funksionon për t’u ndjerë i pasigurt. Projektet që po shfaqen kanë nevojë për themele të forta dhe vendime të vetëdijshme. Ke një aftësi të madhe bashkëpunimi, por tani duhet ta përdorësh së pari për veten. Në dashuri, një çlirim i vogël emocional është i domosdoshëm për të rifituar qetësinë.
—
8. Akrepi
Periudhë risish dhe mundësish të rëndësishme. Jupiteri dhe Saturni janë në aspekt pozitiv, duke sjellë raste të vlefshme për përparim. Megjithatë, kur yjet janë të favorshëm, gabimet bëhen më të rrezikshme. Kujdes nga qëndrimet e tepruara, debatet me eprorët apo situatat e rrezikshme, sepse mund të kthehen kundër teje. Mund të vlerësosh projekte të reja, por gjithmonë me maturi. Fundjava duhet jetuar me fokus te dashuria dhe synimet e mira. Kjo është një periudhë që nuk duhet shpërdoruar. Një shpërblim sentimental është afër.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti i përjeton gjërat me intensitet të madh. Kur ndjen se po vjen një ndryshim i rëndësishëm, rritet si kurioziteti ashtu edhe ankthi. Nuk ke nevojë të provosh asgjë para askujt dhe as të imponohesh aty ku nuk ka dëgjues. Ky është një moment ideal: ajo që vjen tani mund të ndryshojë rrënjësisht drejtimin tënd.
—
9. Shigjetari
Liri e rikthyer dhe projekte afatgjata. Tani je më në fund i lirë nga peshat e fundit. Liria është vlera jote më e madhe. Në dashuri funksionon vetëm kur ke pranë dikë me të njëjtin orientim shpirtëror; lidhje të mira krijohen shpesh me Ujorin dhe Dashin. Në punë ka dëshirë për diçka më shumë. Mund të ndihesh i rrethuar nga pengesa ose persona që ndërhyjnë, por një projekt i nisur tani do të vazhdojë edhe në vitin 2026. Në fund, fitorja do të jetë e jotja. Viti 2026 nis me disa sinjale për t’u ndjekur dhe bëhet shumë i fuqishëm nga fundi i pranverës.
Reflektim i qiellit të sotëm: Për ty liria nuk është ide, por mënyrë jetese. Kur ndihesh i kufizuar, humbet optimizmin; kur rifiton hapësirë, rikthehet besimi. Sot qielli të jep sërish ndjesinë e lëvizjes. Vështirësitë e fundit të kanë forcuar vizionin dhe të kanë bërë të kuptosh se cilat rrugë nuk ia vlejnë më.
—
10. Bricjapi
Projekte të thjeshta, por domethënëse. Pjesa e dytë e muajit sjell plane të bukura, edhe nëse nuk janë spektakolare. Edhe thjesht të shijosh festat, të qëndrosh me njerëzit e duhur dhe të ndihesh mirë ka vlerë të madhe. Sot Hëna është e trazuar, ndaj e premtja mund të jetë pak e ndërlikuar dhe jo gjithçka ecën sipas planit. Por një ditë nuk përcakton gjithë periudhën. Planifiko që tani një të dielë relaksi dhe kënaqësie.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti e mat kohën me rezultate dhe ke kaluar muaj të ngarkuar me përgjegjësi. Tani mund të zgjedhësh çfarë të ushqen vërtet. Hëna e trazuar sjell pak nervozizëm, por është vetëm një sinjal që të kujton të mos e tejkalosh veten. Qetësia që po vjen do të jetë e ndjeshme dhe e dobishme.
—
11. Ujori
Dashuri, ndjenja dhe lidhje njerëzore në qendër. Me Venusin, Merkurin dhe Diellin në pozicion të favorshëm, dashuria merr hapësirë të madhe. Për Ujorin, ndjenjat janë thelbësore: jo vetëm dashuria në çift, por edhe miqësia, idealet, projektet, kujdesi për të tjerët. Ti je idealist dhe në këtë periudhë historike idealet duken të vështira, por imagjinata dhe vizioni yt janë vendimtarë. Fundjava sjell këshilla të mira. Kujdes me shpenzimet.
Reflektim i qiellit të sotëm: Është e kuptueshme të ndihesh i frustruar kur dikush përpiqet të kufizojë idetë e tua. Shpesh ti je thjesht një hap përpara kohës. Edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë tani, do ta kuptojnë më vonë. Ky është moment për të rinovuar lidhje të rëndësishme dhe për të krijuar hapësira të reja marrëdhëniesh. Origjinaliteti yt është forca jote kryesore.
—
12. Peshqit
Rikthim force dhe perspektivë shumë pozitive. Situata përmbyset krahasuar me fillimin e muajit. Nëse ke një kërkesë për të bërë ose një bisedë të rëndësishme me një epror, mos hezito. Sa më shumë ecim përpara, aq më shumë yjet do të jenë në anën tënde. Nga e hëna 15, me tranzitin e ri të Venusit, dhe sidomos nga e shtuna 20, qielli bëhet edhe më i favorshëm. Viti mbyllet në mënyrë shumë të bukur dhe jep sinjale të forta për burime dhe drejtime të mira në vitin e ardhshëm.
Reflektim i qiellit të sotëm: Ti ke një radar emocional që ndjen ndryshimet përpara se të ndodhin. Në fillim të muajit mund të jesh ndier më i ekspozuar, sepse perceptoje diçka që ende nuk ishte e qartë. Tani gjithçka ndriçohet. Mund t’u besosh intuitave të tua. Është momenti ideal për të kërkuar, për të dalë përpara dhe për të shfaqur dëshirat e tua pa frikë. Javët në vijim sjellin zgjerim real; deri në qershorin e vitit të ardhshëm do të duhet të vlerësosh projekte dhe ndryshime të rëndësishme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
