Von der Leyen: Java e ardhshme do të jetë vendimtare për Ukrainën

“Java e ardhshme do të jetë vendimtare” për Ukrainën , tha Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të enjten në mbrëmje , duke përsëritur dëshirën e saj për një “paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.
Kryetarja gjermane e Komisionit tha se kishte folur me partnerët në “aleancën e të vullnetshmëve” të mbështetësve të Kievit.
“Pavarësisht presionit, ne mbetemi absolutisht të përkushtuar ndaj qëllimit tonë: të arrijmë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën”, këmbënguli ajo nëpërmjet X.
“E qëndrueshme do të thotë që çdo marrëveshje paqeje nuk duhet të përmbajë farat e konfliktit të ardhshëm dhe as të destabilizojë arkitekturën evropiane të sigurisë në tërësi”, vazhdoi ajo.
“Ne diskutuam gjithashtu nevojën për garanci të forta dhe të besueshme sigurie”, tha ajo.
“I informova udhëheqësit mbi përpjekjet tona për të siguruar financimin e Ukrainës në vitet 2026-2027. Propozimet tona janë në tryezë dhe të gjithë ndajmë një ndjenjë urgjence”, shtoi ajo.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha dje se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kërkojnë lëshime të mëdha nga vendi i tij në negociatat për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, përfshirë tërheqjen e forcave ukrainase nga Donbasi.
Nga ana e tij, Donald Trump ndihet “jashtëzakonisht i zhgënjyer” nga qëndrimi i Kievit dhe Moskës dhe dëshiron të shohë “veprime” për t’i dhënë fund konfliktit të armatosur, sipas një zëdhënëseje të Shtëpisë së Bardhë.
Krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së do të takohen në Bruksel nga e enjtja, 18 dhjetor, në një samit ku do të diskutojnë propozimin e Komisionit për të financuar Ukrainën me përdorimin e mundshëm të fondeve ruse të lidhura në juridiksionin evropian.
Deri më tani, propozimi është hasur në rezistencë nga Belgjika, ku ndodhen shumica e fondeve të bankës qendrore ruse. Kryeministri belg Bart de Wever thekson se vendi i tij nuk do ta mbajë barrën e pagesës i vetëm nëse lind një pengesë ligjore.
Në mungesë të garancive të forta dhe detyruese nga 26 shtetet anëtare të mbetura të BE-së, “Unë do të bëj gjithçka për të bllokuar këtë vendim”, deklaroi ai në Bruksel në fillim të dhjetorit.
