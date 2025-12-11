Endri Shabani zgjidhet Avokat i Popullit

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-12-2025, 23:02
TIRANË- Endri Shabani është zgjedhur sot Avokat i Popullit. Gjatë votimit në Kuvend, Shabani ka marrë votat e PS-së, duke u zgjedhur me 85 vota pro.
Në momentin që do të bëhej zgjedhja e Avokatit të Popullit, Opozita ka braktisur seancën duke u larguar nga Kuvendi.
