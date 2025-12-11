Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E mbajtën një kosovar për 2 javë dhe i kërkuan 70 mijë euro, e pësojnë keq 4 persona në Vlorë
Transmetuar më 11-12-2025, 22:21

Policia e Vlorës ka shoqëruar katër persona të dyshuar për mbajtjen e paligjshme të një shtetasi nga Kosova, i cili sipas të dhënave paraprake kishte qëndruar i izoluar për rreth dy javë në një banesë pranë “Rrugës së Re”.

Sipas informacioneve zyrtare, të shoqëruarit janë banorë të zonës së Lumit të Vlorës dhe dyshohet se i kanë kërkuar 70 mijë euro qytetarit kosovar. Gjithashtu, dyshohet se ai është keqtrajtuar gjatë kohës që ka qenë i ndaluar.

Ngjarja është zbuluar pas denoncimit të bërë nga motra e tij, që jeton në Suedi. Pas marrjes së informacionit, policia ka lokalizuar banesën dhe ka shoqëruar katër personat e përfshirë, ndërsa po vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave.

