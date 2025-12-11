Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Incident para fotos zyrtare në Bruksel. Rusia i shkruan Vuçiç, Layen: Le të presin! Vuçiç përmend Elbasanin
Transmetuar më 11-12-2025, 21:20

Presidentet e Komisionit Europian dhe të Këshillit Europian, Ursula von der Leyen dhe Antonio Kosta, i prishën humorin Aleksandër Vuçiç, gjatë vizitës në Bruksel. Ata i thanë se “mbeten plotësisht të përkushtuar për të parë një Serbi demokratike në BE”, përcjell A2 CNN.

Von der Leyen dhe Kosta njoftuan në X se kishin diskutuar rëndësinë e përshpejtimit të reformave, veçanërisht në fushat e sundimit të ligjit dhe lirisë së medias, me Presidentin serb. Gjatë kësaj vizite është shënuar edhe një incident. Vuçiç i tha Von der Leyen se “sapo mori një mesazh nga Moska”, teksa ata po dilnin para kamerave për foton e rastit.

Presidentja e KE-së e irrituar ia kthen: “në rregull, le të presin”. Ky shkëmbim u regjistrua nga kamerat dhe tërhoqën shpejt vëmendjen e gazetarëve europianë, për shkak të tensioneve mes Brukselit dhe Moskës.

Një tjetër detaj i kësaj vizite ishte dhe përgjigja që presidenti serb pati ndaj kryeministrit të Malit të Zi, që u tall me idenë e tij për një pranim të Ballkanit Perëndimor në BE së bashku. “Do të gëzohem për çdo sukses të njerëzve në Shkup, Banja Luka, Elbasan… Cili është problemi me këtë?”, u shpreh Vuçiç duke sqaruar se liderët e BE-së i kishin kushtuar vetëm 2 minuta idesë së tij. A2CNN

