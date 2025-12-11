Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush ishin anëtarët e KLP-së që votuan për Brahon në krye të SPAK?
Transmetuar më 11-12-2025, 19:30

11 Dhjetor, 20250

Prokurori Klodian Braho u zgjodh në krye të Prokurorisë së Posaçme të enjten, pas një seance maratonë dëgjesash në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, e cila u monitorua gjerësisht nga diplomatët e huaj dhe media.

Braho mori votat e shtatë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kundrejt tre votave që shkuan në favor të Adnan Xholit. Kandidati tjetër, Elvin Gokaj mori një votë, ndërsa Doloreza Musabelliu nuk arriti të marrë asnjë votë.

Votat për Klodian Brahon

Moisi Duda

Olger Eminaj

Mirela Bogdani

Ledina Riza

Erind Gërmenji

Zeqir Hoda

Arta Mandro

Votat për Adnan Xholin

Sokol Stojani

Erind Mërkuri

Vatë Staka

Vota për Elvin Gokaj

Erion Fejzulla

