Kush ishin anëtarët e KLP-së që votuan për Brahon në krye të SPAK?

11 Dhjetor, 20250
Prokurori Klodian Braho u zgjodh në krye të Prokurorisë së Posaçme të enjten, pas një seance maratonë dëgjesash në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, e cila u monitorua gjerësisht nga diplomatët e huaj dhe media.
Braho mori votat e shtatë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kundrejt tre votave që shkuan në favor të Adnan Xholit. Kandidati tjetër, Elvin Gokaj mori një votë, ndërsa Doloreza Musabelliu nuk arriti të marrë asnjë votë.
Votat për Klodian Brahon
Moisi Duda
Olger Eminaj
Mirela Bogdani
Ledina Riza
Erind Gërmenji
Zeqir Hoda
Arta Mandro
Votat për Adnan Xholin
Sokol Stojani
Erind Mërkuri
Vatë Staka
Vota për Elvin Gokaj
Erion Fejzulla
