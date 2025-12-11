Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Jepnin para me fajde në Tiranë e Gjirokastër, 5 të arrestuar, një në kërkim
Transmetuar më 11-12-2025, 16:49

GJIROKASTËR – Pas një hetimi disa mujor, të zhvilluar me metoda proaktive nën drejtimin e Prokurorisë së Gjirokastrës, Policia finalizoi operacionin “Trace the Flow”, duke goditur dy subjekte “Exchange” në Tiranë dhe Gjirokastër, që dyshohet se jepnin para me fajde nga burime kriminale.

Sipas informacioneve paraprake, në Tiranë u arrestuan shtetasit Aleksandër Veneti dhe Emiljano Dhoga (Kuburi).

Ndërsa në Gjirokastër, gjatë fazës së ekzekutimit u arrestuan në flagrancë shtetasit:

Rebani Koçiu, 56 vjeç

Lutmir Koçiu, 59 vjeç

Paqësor Koçiu, 28 vjeç

Gjithashtu, u shpall në kërkim djali i 56-vjeçarit, Bufe Koçiu, 27 vjeç.

Sekuestrimet

Nga dy subjektet “Exchange” dhe banesat e të arrestuarve u sekuestruan shuma të konsiderueshme parash dhe prova materiale:

26 963 200 lekë

132 760 euro

42 596 dollarë amerikanë

8 780 paund

10 380 franga zvicerane

3145 dollarë kanadezë

85 720 lira turke

18 blloqe me shënime

6 kompjuterë

6 celularë

materiale të tjera që shërbejnë hetimit

Dyshimet dhe akuzat

Nga hetimet paraprake dyshohet se shtetasit jepnin para me fajde përmes dy subjekteve “Exchange”, duke përdorur fonde të përfituara nga veprimtari kriminale.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Gjirokastrës për vijim të hetimeve për veprat penale:

“Skemat mashtruese dhe piramidale”

“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”

“Fshehja e të ardhurave”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...