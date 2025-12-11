U zgjodh kreu i ri i SPAK/ Kush është Klodian Braho?

Klodian Braho është zgjedhur sot drejtuesi i ri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit. Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, përmes një procesi votimi të hapur dhe nominal.
Gjatë votimit, Braho mori 7 vota, duke siguruar shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Ndërkohë, kandidatët e tjerë për këtë pozicion morën këto rezultate:
– Adnan Xholi: 3 vota
– Elvin Gokaj: 1 votë
– Doloreza Musabelliu: 0 vota
Të katër kandidatët prezantuan platformat e tyre para anëtarëve të KLP-së, duke paraqitur vizionet e tyre për funksionimin e Prokurorisë së Posaçme. Në seancë ishin të pranishëm edhe përfaqësues të trupit diplomatik, përfshirë të ngarkuarën me punë të SHBA-së në Tiranë, Nancy VanHorn, ambasadorin e BE-së Silvio Gonzato dhe ambasadorin britanik Nicholas Abbott.
Pas shpalljes së rezultatit, u konfirmua se Klodian Braho do të marrë drejtimin e SPAK për një mandat 3-vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje, siç parashikon ligji. Ai bëhet kështu drejtuesi i tretë i institucionit që nga krijimi i tij, pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit.
Në fjalën e mbajtur gjatë prezantimit të platformës përpara votimit, Braho nënvizoi rëndësinë e konsolidimit të SPAK, forcimit të bashkëpunimit me BKH-në dhe garantimit të pavarësisë së prokurorëve, duke theksuar se “askush nuk duhet të jetë mbi ligjin”.
Me këtë vendim, KLP i besoi Klodian Brahos drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë shqiptare, duke shënuar nisjen e një faze të re 3-vjeçare në krye të SPAK.
Kush është Klodian Braho?
Klodian Braho ka hyrë në sistemin e drejtësisë më 14 nëntor 2007, pas përfundimit të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe Shkollën e Magjistraturës. Karrierën si prokuror e nisi në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, ku punoi deri në vitin 2012. Më pas u transferua në Prokurorinë e Vlorës, ku ushtroi detyrën deri në vitin 2015, përfshirë një periudhë si zëvendës drejtues i këtij institucioni.
Në vitin 2015, Braho u emërua në Prokurorinë për Krime të Rënda në Tiranë, ku u përfshi në hetime të çështjeve me karakter të veçantë penal. Pas shpërbërjes së kësaj prokurorie dhe krijimit të SPAK, ai u emërua prokuror në strukturën e re. Gjatë karrierës së tij, Braho ka qenë pjesë e hetimeve që lidhen me zyrtarë të lartë dhe subjekte të dyshuara për krim të organizuar. Ndër dosjet që ka ndjekur përmendet ajo ndaj ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla.
Klodian Braho është pjesë e SPAK që prej krijimit të tij dhe aktualisht drejton Seksionin Kundër Korrupsionit në Prokurorinë e Posaçme. Ai ka ndërtuar një karrierë të konsoliduar në hetimin e korrupsionit në nivele të larta dhe çështjeve me ndjeshmëri të madhe publike.
Braho është prokurori që udhëhoqi hetimin e inceneratorit të Elbasanit, një dosje voluminoze dhe komplekse, nga e cila lëshoi urdhër-arreste për persona të njohur si Mirel Mërtiri, Stela Gugallja dhe Klodian Zoto, ndërsa hetimi për ish-zv.kryeministrin Arben Ahmetaj u trajtua në një procedim të veçuar.
Ai ka çuar përpara edhe dosjen “5D”, duke dërguar për gjykim disa ish-drejtues të Bashkisë së Tiranës. Një tjetër hetim i rëndësishëm i tij është ai i “Toyota Auris”, ku u zbulua një skemë e gjerë kriminale që përfshinte edhe individë të sistemit të drejtësisë. Dosja është e fragmentuar në disa degë, të cilat vijojnë të hetohen ende.
