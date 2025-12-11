Klodian Braho zgjidhet kreu i ri i SPAK!

Klodian Braho merr drejtimin e ri të SPAK – zgjidhet me 7 vota nga KLP
Klodian Braho është zgjedhur drejtuesi i ri i Prokurorisë së Posaçme (SPAK), duke marrë detyrën pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së Këshillit të Lartë të Prokurorisë nëpërmjet një votimi të hapur dhe nominal, ku Braho siguroi 7 vota. Kandidatët e tjerë morën përkatësisht: Adnan Xholi 3 vota, Elvin Gokaj 1 votë, ndërsa Doloreza Musabelliu asnjë votë.
Me një karrierë 18-vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe pjesë e SPAK që prej nisjes së tij, Braho theksoi gjatë prezantimit të platformës disa nga rezultatet më të rëndësishme të punës, mes tyre edhe konfiskimin e 18.4 milionë eurove në vitin 2023, një shumë sa dyfishi i buxhetit vjetor të institucionit.
Vizioni i Brahos për drejtimin e SPAK
Gjatë fjalës para KLP-së, Braho u ndal në tre prioritete kryesore:
konsolidimi i strukturës së SPAK,
forcimi i rolit të Byrosë Kombëtare të Hetimit,
ngritja e një sektori të specializuar për analizën e informacionit.
Ai theksoi se garantimi i barazisë para ligjit dhe mbështetja e pavarësisë së prokurorëve janë qëllime themelore të mandatit të tij.
Në seancë ishin të pranishëm edhe përfaqësues të partnerëve ndërkombëtarë në Tiranë, përfshirë të ngarkuarën me punë të SHBA-së Nancy VanHorn, ambasadorin e BE-së Silvio Gonzato dhe ambasadorin britanik Nicholas Abbott.
Braho bëhet drejtuesi i tretë i SPAK, pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit, dhe do të mbajë detyrën për një mandat 3-vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje.
Deklarimet e Brahos dhe vizioni për drejtimin e SPAK
Me një eksperiencë 18-vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe si pjesë e SPAK që prej themelimit, Braho paraqiti platformën e tij me fokus tek konsolidimi i institucionit, forcimi i BKH-së dhe ngritja e një sektori të posaçëm të analizës së informacionit.
Ai e nisi fjalën me falënderime dhe me rikujtimin e karrierës së tij: “Kam rreth 18 vite në sistemin e Prokurorisë dhe kam ushtruar funksionin e prokurorit në disa zyra të ndryshme të vendit. Prej ditës së parë të funksionimit të Prokurorisë së Posaçme jam pjesë e kësaj strukture.”
Braho solli në vëmendje një nga çështjet më të rëndësishme të karrierës së tij – konfiskimin e 18.4 milionë eurove në vitin 2023, të cilat sipas tij i përkisnin një organizate kriminale. Ai theksoi se kjo shumë ishte “sa dyfishi i buxhetit të SPAK në 2023”.
Ai vuri theksin se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin dhe se do të punojë për të garantuar pavarësinë e prokurorëve. Sipas vizionit të tij, forcimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe krijimi i një strukture të specializuar për analizën e të dhënave do të rrisin efikasitetin e institucionit.
Detyrat që merr Braho dhe mandati i ri
Klodian Braho do të drejtojë Prokurorinë e Posaçme për një mandat 3-vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje, sipas parashikimeve ligjore. Detyra e tij do të jetë menaxhimi i institucionit, organizimi i burimeve njerëzore, orientimi i hetimeve dhe garantimi i funksionimit të pavarur të prokurorëve.
Karriera e Klodian Brahos
Ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës me rezultate të shkëlqyera.
Ka shërbyer si prokuror në Berat dhe më pas në Vlorë, ku ka drejtuar njësinë Task Forcë dhe ka qenë zëvendësdrejtues i prokurorisë.
Nga viti 2016 deri në 2019 ka punuar në Prokurorinë për Krime të Rënda, në hetime që përfshinin zyrtarë të nivelit të lartë dhe çështje pasurie.
Prej themelimit të SPAK është pjesë e strukturës.
Që prej prillit 2023 ka qenë Drejtues i Seksionit Kundër Korrupsionit.
Në prezantimin e tij në KLP, Braho solli në vëmendje disa nga çështjet kryesore që ka hetuar, duke theksuar se askush “nuk duhet të jetë mbi ligjin” dhe se SPAK duhet të vazhdojë rritjen institucionale dhe efikasitetin në hetim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd