Çfarë ndodhi në “Për’puthen”?/ Megi Pojani dhe Aluona Musta puthen në buzë (VIDEO)
Transmetuar më 11-12-2025, 15:03

“Unë e kam të vështirë të pëlqej njerëzit, por jo me Aulonën…"

Në episod ndryshe ka ndodhur gjatë një puntate të emisionit të dashurisë, “Për’puthen” mes moderatores Megi Pojani dhe opinionisten, Aulona Musta.

Në fund të emisionit, moderatorja dhe opinionistja kanë shkëmbyer një puthje në buzë.

“Unë e kam të vështirë të pëlqej njerëzit, por jo me Aulonën. Aulona është ngjitëse, do të doja…”, tha Megi Pojani, teksa më pas shkëmbeu një puthje në buzë me gazetaren.

Pas puthjes ato janë përqafuar me njëra-tjetrën.

Pamjet janë bërë menjëherë shumë virale në rrjetet sociale.

