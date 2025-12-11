Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Foto-Lajm: Kandidatët e SPAK Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gokaj
Transmetuar më 11-12-2025, 12:49

Tiranë, 11 Dhjetor 2025

Kandidatet për organet e Specializuara të Prokurorisë Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK), Doloresa Musabelli dhe Elvin Gokaj, shfaqen në foto gjatë ndërprerjes së seancës, duke qeshur dhe duke shkëmbyer batuta me njëri-tjetrin, ndërsa vazhdojnë garën për të marrë një vend në SPAK.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

