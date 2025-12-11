Foto-Lajm: Kandidatët e SPAK Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gokaj

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-12-2025, 12:49
Tiranë, 11 Dhjetor 2025
Kandidatet për organet e Specializuara të Prokurorisë Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK), Doloresa Musabelli dhe Elvin Gokaj, shfaqen në foto gjatë ndërprerjes së seancës, duke qeshur dhe duke shkëmbyer batuta me njëri-tjetrin, ndërsa vazhdojnë garën për të marrë një vend në SPAK.
