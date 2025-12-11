A ka sfida shtesë një grua në drejtimin e SPAK? Ja si përgjigjet Musabelliu

Doloreza Musabelliu tha se fakti që ajo është grua, nuk do të ketë ndikim në punën e saj si drejtuese e mundshme e SPAK.
“Një drejtues duhet të ketë disa cilësi, aftësi për vendimmarrje të shpejtë, aftësi për të drejtuar me vizion, aftësi për të ndërtuar frymë bashkëpunimi mes anëtarëve, aftësi për të përballuar presionin. Të gjitha këto, nuk shoh që të lidhen me gjininë”, tha ajo në përgjigje të pyetjeve nga anëtarët e KLP.
Ajo shtoi se në punën e saj do të ketë fokus rëndësia që do t’i jepet afatit të hetimeve dhe moszgjatjes, aty ku është e mundur, të afatit të paraburgimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd