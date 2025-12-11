Foto-galeri nga procesi i zgjedhjes së kreut të ri të SPAK

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-12-2025, 11:36
Ditën e sotme do të zgjidhet kreu i ri i SPAK, Strukturës së Posaçme Antikorrupsion.
Pasi kreut Altin Dumani i mbaron mandati më 16 dhjetor, për të marrë postin e tij ka katër kandidatura.
Katër prokurorët në garë janë Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodjan Braho dhe Elvin Gokaj.
Procesi po ndiqet edhe nga ndërkombëtarët, Ambasada e SHBA në Tiranë dhe ambasadori i BE.
