Foto-galeri nga procesi i zgjedhjes së kreut të ri të SPAK
Transmetuar më 11-12-2025, 11:36

Ditën e sotme do të zgjidhet kreu i ri i SPAK, Strukturës së Posaçme Antikorrupsion.

Pasi kreut Altin Dumani i mbaron mandati më 16 dhjetor, për të marrë postin e tij ka katër kandidatura.

Katër prokurorët në garë janë Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodjan Braho dhe Elvin Gokaj.

Procesi po ndiqet edhe nga ndërkombëtarët, Ambasada e SHBA në Tiranë dhe ambasadori i BE.

