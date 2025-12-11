Ish-futbollisti dhe drejtori i Milanit, Igli Tare, dekorohet nga Presidenti i Republikës

TIRANE – Në 100-vjetorin e Urdhrit të Skënderbeut, Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka dekoruar disa figura të shquara të vendit, që kanë spikatur në fusha të ndryshme.
Mes të dekoruave ishte edhe ish-sulmuesi i kombëtares Igli Tare, aktualisht drejtori sportiv i Milanit, që vlerësohet për arritjet e tij në fushën e sportit, si lojtar dhe drejtues.
“Sot do të jetë fjalimi im më i shkurtër. Jam shumë i emocionuar që jam këtu mes kaq figurave të shquara të kombit shqiptar. Unë vij nga një botë komplet tjetër, ajo e sportit”, ka thënë Tare pas dekorimit me Urdhrin Suprem të Shqiponjës, nga Presidenti Bajram Begaj.
