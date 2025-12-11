Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Balla përplaset me Nokën, deputeti demokrat: O injorant. Socialisti: Të dalë jashtë
Transmetuar më 11-12-2025, 11:00

Teksa kreu i grupit socialist Taulant Balla ka marrë fjalën, është përplasur me deputetin demokrat Flamur Noka.

TIRANË- Seanca plenare në Kuvend është përfshirë nga debatet ditën e sotme. Teksa kreu i grupit socialist Taulant Balla ka marrë fjalën, është përplasur me deputetin demokrat Flamur Noka.

Pasi Noka iu drejtua me fjalët ‘injorant’, Balla kërkoi që deputeti demokrat të përjashtohet nga Kuvendi.

Balla: Njëri i bie patkoit, e tjetri gozhdës. Asnjeri nuk ka sqaruar se përse kjo çështje duhet të ikë nga rendi i ditës. Dëgjova batuta, tallje, njëri fliste për lepuj, por po hytë te lepujt duhet të flisni edhe për zagarët. Se lepurin në pritë e nxjerr zagari. Po i hytë këtij diskutimi bujrum se do t’ju lexoj unë listën.

Noka: O injorant.

Balla: Ky zotëria duhet të dalë përjashtë, unë e ndërpres fjalën. Derisa të dalë ky jashtë.

