Më të këqijtë e më të këqijve, Homeland nxjerr emrat, kush janë 8 shqiptarët e ndaluar në SHBA nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (fotot)

Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare (DHS) ka publikuar një listë me persona të konsideruar si më problematikët mes të huajve të ndaluar nga Shërbimi Amerikan i Imigracionit dhe Doganave (ICE).
Sipas njoftimit zyrtar, strukturat e DHS dhe ICE, nën drejtimin e zv. sekretarit Noem, po zbatojnë udhëzimet e Administratës së Presidentit Trump për largimin e personave që konsiderohen me risk të lartë, duke filluar nga ata që përbëjnë prioritet sipas vlerësimit të tyre.
Në listën e publikuar përfshihen edhe 6 shtetas shqiptarë, të cilët janë ndaluar në shtete të ndryshme të SHBA-së pas shkeljeve të ndryshme ligjore të mëparshme në zonat ku jetonin.
Këta shqiptarë rezultojnë të arrestuar:
1. Vasil Vukaj
– i dënuar më herët për një ngjarje me pasoja të rënda; ndaluar në Kaliforni.
2. Florjan Delija
– i dënuar më herët për një episod dhune; ndaluar në Nju Jork.
3. Adush Muçaj – i dënuar më herët për dhunë fizike; ndaluar në Jutah.
4. Marian Makaj
– me dënime të mëparshme për vjedhje, sjellje të papërshtatshme dhe kërcënime; ndaluar në Kaliforni.
Nga Kosova janë ndaluar gjithashtu:
5. Nikollë Lleshaj
6. Besart Hoxha
7. Aleksandër Kavaja
Një tjetër person i cilësuar si i rrezikshëm nga Homeland amerikan, është Aleksandër Kavaja, Mali i Zi.
8. Loro Popaj
Një tjetër i arrestuar është Loro Popaj që shihni në foton më poshtë:
Ai është i akuzuar për sulm të rëndë dhe grabitje.
Sipas DHS, këta persona përfshihen në kategorinë e atyre që konsiderohen prioritarë për largim nga territori amerikan për shkak të historikut të tyre ligjor. /noa.al
