Prokurori Xholi: SPAK bën dhe pa drejtues, ai është thjesht menaxher, nuk ka asnjë kompetencë!

Prokurori Adnan Xholi i cili kandidon për kreun e SPAK, kritikoi sot faktin se kanë kaluar tre muaj dhe ende nuk është zgjedhur kryetari i ri i Prokurorisë së Posaçme.
Xholi tha se kjo është e papranueshme dhe vuri në dukje ato që i cilësoi legjenda urbane që u ngritën këto tre muaj sipas tij, për emrin që do drejtojë SPAK-un.
Në këtë kuadër ai tha: "Brenda nesh do të zgjidhet. Ajo strukturë drejtohet dhe pa drejtues. Prokurorët janë të pavarur është menaxher, administrator, i parë në mes të barabartëve, që nuk ka asnjë lloj konpetence që të ndryshojë vendimmarrjen." /noa.al
