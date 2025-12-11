Kush janë 6 shqiptarët e arrestuar nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtar

SHBA- Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare ka bërë publik një raport ku renditen të huajt e konsideruar si më të rrezikshmit, të ndaluar nga Shërbimi i Imigracionit dhe Doganave. Në listën e “më të këqinjve”, përfshihen edhe gjashtë shtetas me origjinë shqiptare.
Mes personave të arrestuar rezultojnë:
Vasil Vukaj – i shpallur fajtor për vrasje, u kap në Kaliforni.
Florjan Delija – i dënuar për sulm, arrestuar në Nju Jork.
Adush Muçaj – me precedent për sulm fizik, ndaluar në Jutah.
Marian Makai – i dënuar për vjedhje, sjellje të çrregullt dhe kërcënime terroriste, i arrestuar në Kaliforni.
Nga Kosova janë përfshirë në listë edhe: Nikollë Lleshaj dhe Besart Hoxha.
Sipas deklaratës zyrtare, nënsekretarja Noem thekson se agjentët po zbatojnë urdhrat për dëbime në shkallë të gjerë, duke nisur nga individët me historikun më të rënduar kriminal, “Po çojmë përpara premtimin e Presidentit Trump, duke synuar së pari elementët më problematikë”
