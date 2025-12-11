Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet një trup i pajetë pranë urës së Telit në Shkodër
Transmetuar më 11-12-2025, 09:27

Një person është gjetur i pajetë mëngjesin e sotëm pranë urës së Telit, në njësinë administrative Postribë të Shkodrës.

Viktima është Qazim Lika 63 vjeç, raporton noa.al.

Trupin e tij e kanë pikasur kalimtarë të rastësishëm, të cilët kanë njoftuar Policinë dhe shërbimet mjekësore.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se personi ka humbur jetën për shkaqe natyrale, ndërsa grupi hetimor ka nisur punën për sqarimin e rrethanave dhe identifikimin e viktimës.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur ngjarjen.

