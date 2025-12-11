Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 11 dhjetor 2025

Lexo parashikimin ditor të Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e enjte 11 dhjetor 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Ka ditë kur do të doje të qëndroje pak më vete. Mund të ketë edhe një shqetësim fizik, ose së fundi ke kaluar situata që të kanë lodhur shpirtërisht. Mos i jep shumë rëndësi humorit të ditës: është vetëm një ditë që sjell pak stres. Që këtë fundjavë gjendja jote emocionale nis të qetësohet. Shmang debatet, sepse periudha mbetet shumë pozitive dhe e mbushur me ndryshime të mëdha. Ti duhet të përpiqesh të jesh më i/e qetë.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Shpesh irritimi vjen nga lodhja, jo nga problemet e vërteta. Ti ke një forcë të madhe, por kur je nën presion ke tendencën t’i interpretosh të gjitha si pengesa. Në fakt, kjo fazë është një moment riekuilibrimi: një pushim i nevojshëm përpara se të rifillosh me forcë. Energjia të rikthehet e fuqishme që në fundjavë.
—
Demi
Ky është një moment fitimesh, provash të reja dhe marrjeje rolesh më të rëndësishme. Veçanërisht mirë paraqiten ata që kanë një biznes vetjak ose kanë firmosur së fundi një marrëveshje. Me këto yje është pothuajse e pamundur të mos arrihet një objektiv i madh. Mbi të gjitha, ke ende Jupiterin në pozicion të favorshëm. Është e rëndësishme të vendosësh çfarë do të bësh dhe të planifikosh si të ruash ose përmirësosh një situatë deri në maj. Mua më duken muaj vendimtarë sidomos për ata që duan të ndërtojnë diçka më të madhe. Fundjava sjell guxim, dëshirë për veprim dhe një shtysë pozitive edhe në dashuri.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti nuk e do rrezikun, preferon hapat e sigurt, por tani qielli të nxit t’i besosh më shumë aftësive të tua. Ke ndërtuar baza të forta, kështu që është koha të ecësh përpara pa frikë. Po zgjerohet roli yt, ndikimi yt, dhe më në fund po i lejon vetes të kërkosh më shumë. Guximi i fundjavës nuk është impuls, por vendosmëri.
—
Binjakët
Jemi pothuajse në finish. Që sot Merkuri nuk është më kundër dhe kjo heq një peshë të madhe nga supet e tua. Së shpejti nuk do ta kesh më kundër as Diellin, e më pas as Marsin. Pra, festat duken të qeta! Megjithatë, jam i bindur se shumë kanë kaluar sfida të vështira, dhe kjo ditë e premte nis sërish me pak tension. Ndoshta ke menduar të largohesh nga një grup njerëzish, mendon se nuk të kanë vlerësuar si duhet, ose një situatë nuk po të sjell përfitimin që dëshiron. Duhet shmangur çdo konflikt.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Po heq më në fund peshat që të lodhnin dhe frymëmarrja bëhet më e lehtë. Tensionet e fundit treguan nevojën tënde për të përzgjedhur më mirë ambientet, njerëzit dhe projektet që të japin vlerë të vërtetë. Ke një aftësi të fortë për të dalluar çfarë nuk shkon, por shpesh reagimi yt është impulsiv. Sot qielli të kërkon të vëzhgosh pa u përfshirë emocionalisht.
—
Gaforrja
Sot je veçanërisht i/e fortë edhe në marrëdhëniet me të tjerët. Ky është një nga shenjat më të ndjera të dashurisë: një dashuri që shpesh shoqërohet me nostalgji, ndonjëherë e trazuar, sepse Gaforrja e ndjen dashurinë më shumë kur i mungon dikush. Nuk është e rrallë që tërhiqesh nga njerëz të ndërlikuar ose që kanë nevojë për ndihmë emocionale. Të karakterizon një natyrë shumë mbrojtëse dhe përkujdesëse ndaj atyre që do. Qielli i sotëm sjell një rikuperim të madh shpirtëror.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Dashuria për ty është e thellë, me ndonjë pasiguri brenda. Kur dashuron, zhytësh plotësisht, dhe kjo të ekspozon njësoj ndaj lumturisë edhe ndaj ndjeshmërisë më të fortë. Qielli sot përpiqet të të rikthejë në një ekuilibër më të shëndetshëm: nuk është detyra jote të shpëtosh askënd, mjafton t’u lejosh emocioneve të rrjedhin pa i kthyer në beteja të brendshme.
—
Luani
Po vazhdon një periudhë ngjitjeje dhe force. Shpresoj që shumica e atyre që më ndjekin të arrijnë të planifikojnë diçka të rëndësishme. Nuk vihet në diskutim fuqia e të lindurve në Luan: është vështirë t’i kundërvihesh! Merkuri ka nisur një tranzit shumë të mirë. Është si të rifitosh lartësinë. Kush ka një punë konkurruese ose kreative do të ketë më shumë sukses. Edhe dashuria mund të rikthehet, madje mund të shfaqen dy histori interesante.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti jeton me objektiva të qarta dhe me nevojën për t’u vlerësuar. Kur diçka merr ritëm, edhe shpirtin e ke më të lirë e më të gëzuar. Ajo që duhet shmangur tani është teprimi: ke shumë forcë, por mund ta shpërndash duke ndjekur shumë drejtime njëherësh. Dashuria rikthehet nëse e dëshiron vërtet; takimet janë shumë të favorshme.
—
Virgjëresha
Ditë pas dite po avancon një periudhë rritjeje. Ke vuajtur kur je gjendur në mjegull: tre muajt e fundit ke pritur gjatë për përgjigje, kishe ide që nuk u realizuan, ose një plan që s’u plotësua për faj të të tjerëve. Tani, sidoqoftë, e di çfarë duhet të bësh: ke vendosur tashmë që diçka do të ndryshojë. Edhe nëse punon në kompani, brenda saj po ndodh një ndryshim i rëndësishëm. Për një shenjë toke si ti, situatat konkrete janë thelbësore. Fundjava sjell më shumë edhe në dashuri. Projekte që i ke menduar prej vitesh më në fund marrin dritë, dhe edhe viti 2026 nis më mirë.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Për ty qartësia është oksigjen, dhe kur mungon, ankthi rritet. Muajt e fundit të kanë sfiduar pikërisht këtu: shumë pritje, pak siguri, ndjesia se nuk kishe kontroll mbi detajet. Sot qielli të rikthen rend dhe drejtim. Është si të kishe mundësi më në fund të tregosh historinë tënde. Forca jote nuk vjen nga impulsiviteti, por nga aftësia për të vlerësuar, analizuar dhe planifikuar me realizëm.
—
Peshorja
Janë ditë të veçanta. Ka një projekt për t’u vlerësuar, mjaft interesant nga mesi i janarit deri në fillim të marsit, i cili duhet planifikuar që tani. Disa ditë më parë përmenda një situatë nervozizmi: shumë e kanë përjetuar, sidomos ata që punojnë në kompani ku s’kanë marrë shpërblimin e duhur. Mund të vijë një përmirësim i vogël ekonomik. Në dashuri, e diela do të jetë një ditë e lirë nga shqetësimet. Sot megjithatë mund të ketë pak bezdi, një rënie të lehtë të energjisë.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti jeton me ekuilibër, dhe kur diçka nuk shkon — edhe një detaj i vogël — ndihesh i tronditur. Projektet që po shfaqen në horizont kërkojnë baza të forta dhe vendime të vetëdijshme. Ke një aftësi të madhe bashkëpunimi, por tani duhet ta aplikosh këtë kujdes ndaj vetes, para se ta ofrosh të tjerëve. Në dashuri, një çlirim i vogël emocional është i nevojshëm.
—
Akrepi
Është periudhë risish: Jupiteri dhe Saturni janë në pozicion të mirë. Por kur yjet janë të favorshëm, nuk duhet bërë gabime. Kush tregohet shumë i sigurt, grindet me një epror ose futet në situata të rrezikshme, mund t’i kthejë të gjithë kundër vetes. Mund të vlerësosh projekte të rinj, por me kujdes. Le ta jetojmë fundjavën me dashuri dhe qëllime të mira. Kjo është periudhë mundësish që nuk duhen humbur. E kujtoj gjithmonë: Akrepat, kur më në fund marrin një mundësi të madhe, shpesh krijojnë vetë pengesa nga frika e asaj që po përjetojnë. Një shpërblim në dashuri është afër.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti ndien gjithçka në mënyrë shumë të fortë, dhe kur shikon një ndryshim të rëndësishëm, rritet edhe kureshtja, por bashkë me të edhe ankthi. Nuk ke nevojë t’i provosh asgjë askujt; nuk duhet të përballesh me forcë me njerëz që nuk janë gati të të dëgjojnë. Ky është një moment ideal: ajo që vjen tani mund të ndryshojë rrugën tënde në mënyrë të rëndësishme.
—
Shigjetari
Tani je i lirë nga peshat! Pavarësia nuk ka çmim. Liria në dashuri arrihet vetëm kur përballë ke dikë me të njëjtin drejtim emocional. Shpesh Shigjetari shkon shumë mirë me Ujorin dhe Dashin. Ke një dëshirë të madhe për të bërë më shumë edhe në punë: mund të ndihesh pak i ngarkuar, por një projekt ose program do të vazhdojë edhe në vitin 2026. Kujdes: dikush mund të përpiqet të të pengojë, por në fund je ti ai që fiton. Viti 2026 nis me disa sinjale të vogla për t’u ndjekur, por bëhet shumë i fuqishëm nga fundi i pranverës.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Për ty liria nuk është koncept — është mënyrë jetese. Kur ndihesh i kufizuar, humbet shkëlqimi; kur rifiton hapësirë, rikthehet shpresa. Qielli sot rikthen pikërisht atë ndjesi lëvizjeje që të kishte munguar. Sfidat e fundit të kanë forcuar, të kanë qartësuar çfarë kërkon vërtet dhe cilat rrugë nuk meritojnë më entuziazmin tënd.
—
Bricjapi
Mendoj se ke projekte të mira për pjesën e dytë të muajit. Nuk është e thënë të jenë projekte të mëdha: edhe të shijosh festat pranë pemës, të kalosh kohë me miq, familje dhe personat e duhur ka shumë rëndësi. Kjo ditë nis me një Hënë të trazuar, prandaj e premtja mund të jetë pak e lodhshme dhe mund të mos arrish të bësh gjithçka që dëshiron. Por një ditë e vështirë nuk e prish gjithë periudhën. Përkundrazi, planifiko që tani një të diel relaksi dhe kënaqësie.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti e mat kohën me rezultate. Ke kaluar muaj të ngarkuar ku i ke mbajtur përgjegjësitë me vendosmëri. Tani mund të zgjedhësh çfarë të ushqen shpirtërisht. Hëna e trazuar sjell pak irritim, por është thjesht një sinjal që të kujton të mos mbingarkohesh. Qetësia që vjen në ditët e ardhshme do të jetë shumë e rëndësishme.
—
Ujori
Me Venusin në favor, Merkurin pozitiv dhe Diellin aktiv, mund të flasim për dashuri. Dhe për Ujorin është thelbësore t’u japë hapësirë ndjenjave: dashuria është ilaç për të gjithë, por ti jeton me ndjenja, miqësi dhe lidhje sociale. Nuk e kam fjalën vetëm për dashurinë në çift: dashuri është edhe kujdesi për një mik, për një ideal, për një projekt, për një kafshë. Ujori është utopist, dhe në këtë periudhë historike utopitë duken të vështira, por qëndrimi krijues është vendimtar. Fundjava sjell këshilla të mira. Kujdes me paratë.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: E kuptoj sa frustrues mund të jetë kur dikush kërkon të të kufizojë ose të mos kuptojë idetë e tua. Shpesh ajo që propozon ti është përpara kohës, dhe edhe nëse tani nuk e shohin, më vonë do ta kuptojnë. Është e rëndësishme të kujtosh se secili ka ritmin dhe perspektivën e vet. Ky është momenti për të rinovuar lidhje të rëndësishme dhe për të krijuar hapësira të reja marrëdhëniesh. Ti jeton me ide dhe vizione, dhe shpesh ndihesh jashtë vendit, por origjinaliteti yt është gjithmonë forcë. Nuk e duron njëllojësinë dhe kërkon gjithmonë rrugë të ndryshme për të dalë në pah.
—
Peshqit
Situata përmbyset në krahasim me fillimin e muajit. Bëj një kërkesë: nëse mendon se je në moment të favorshëm ose nëse ke mundësi të flasësh me një epror për një vendim të rëndësishëm, mos hezito, sepse sa më shumë të ecim përpara, aq më shumë yjet do të jenë me ty. Ky qiell më pëlqen shumë, dhe akoma më tepër nga e hëna, 15 dhjetor, me hyrjen e Venusit në një tranzit të ri dhe një gjendje astrologjike edhe më pozitive nga data 20. Ky vit mbyllet shumë mirë dhe jep udhëzime të mira për vitin e ardhshëm.
REFLEKTIMI DHE THELLIMI I QIELLIT TË SOTËM: Ti ke një radar emocional që të lejon të ndjesh ndryshimet para se të ndodhin. Në fillim të muajit mund të jesh ndier më i ekspozuar, sepse perceptoje lëvizje që ende nuk dukeshin qartë. Tani gjithçka është më e qartë: mund t’u besosh intuitave të tua. Ky është momenti ideal për të kërkuar atë që dëshiron, për të dalë përpara dhe për të mos pasur frikë se mos e tepron. Javët e ardhshme sjellin rritje të vërtetë; nëse ka një person që mund të të japë më shumë, deri në qershorin e vitit të ardhshëm do të kesh mundësi të vlerësosh projekte dhe ndryshime të rëndësishme. /noa.al
