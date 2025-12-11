Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Champions League / Ky është klasifikimi i klubeve pas 6 javëve të fazës së Ligës që janë zhvilluar
Transmetuar më 11-12-2025, 07:52

11 Dhjetor, 2025

ANGLI – Janë luajtur të gjitha ndeshjet e raundit të 6-të, ku disa verdikte janë vendosur.

Arsneali është perfekt me 6 fitore dhe 18 pikë, duke siguruar kualifikimin dhe një hap sigurimit të “Top 8”. Ai ndiqet nga Bayerni me 15 pikë dhe më pas vijnë PSG, City e Atalanta me nga 13 pikë. Interi, Reali e Atletico mbyllin Top 8.

Nga vendi i 9-të deri në 24 ka emra surprizues, si Qarabag dhe Copenhagen, ndërsa Napoli rrezikon eliminimin. Benfica është afruar, pavarësisht se mori 4 humbje në 4 ndeshjet e para, ndërkohë që Villarreal dhe Kairat janë praktikisht të eliminuara.

RENDITJA:

