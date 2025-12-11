Champions League / Ky është klasifikimi i klubeve pas 6 javëve të fazës së Ligës që janë zhvilluar

11 Dhjetor, 2025
ANGLI – Janë luajtur të gjitha ndeshjet e raundit të 6-të, ku disa verdikte janë vendosur.
Arsneali është perfekt me 6 fitore dhe 18 pikë, duke siguruar kualifikimin dhe një hap sigurimit të “Top 8”. Ai ndiqet nga Bayerni me 15 pikë dhe më pas vijnë PSG, City e Atalanta me nga 13 pikë. Interi, Reali e Atletico mbyllin Top 8.
Nga vendi i 9-të deri në 24 ka emra surprizues, si Qarabag dhe Copenhagen, ndërsa Napoli rrezikon eliminimin. Benfica është afruar, pavarësisht se mori 4 humbje në 4 ndeshjet e para, ndërkohë që Villarreal dhe Kairat janë praktikisht të eliminuara.
RENDITJA:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd