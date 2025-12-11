KLP zgjedh sot kreun e ri të SPAK. Kush do jetë pasuesi i Altin Dumanit? Në garë 4 kandidatë

TIRANË- Altin Dumani është drejt ikjes si kryeprokuror i SPAK. Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mblidhet sot në 09:00 për të përzgjedhur pasuesin e tij. Mbledhja për kreun e ri të SPAK do të jetë e hapur për mediat dhe të pranishëm do jenë dhe përfaqësuesve nga Prokurori i Përgjithshëm, Ministria e Drejtësisë, Projekti Eu4Justice dhe Programi OPDAT.
4 janë kandidatët që kanë aplikuar për tu përzgjedhur si drejtues të SPAK: Elvin Gogaj, Adnand Xholi, Doloreza Musabelliu dhe Klodian Braho. Për herë të parë një grua kandidon për drejtuese të SPAK. Të 4 kandidatët do të paraqesin para anëtarëve të KLP platformat e tyre për drejtimin e SPAK dhe më pas do të votohet për emrin që do të drejtojë SPAK.
Një ditë para mbledhjes së SPAK, SHBA vlerësoi punën e Altin Dumanit pas një takimi të zyrtarit të DASH, Zv.drejtori për Çështjet e Europës Perëndimore Qendrore, Lyn Debevoise. SHBA vlerësoi punën e Dumanit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, duke theksuar se ai vendosi standardin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ndërkohë, delegacioni i BE në Tiranë dhe ambasada e Britanisë së Madhe bënë thirrje që gara të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe transparente, ndërsa mesazhi i tyre ishte për të përzgjedhur një kandidat i pavarur, profesionist dhe i përkushtuar ndaj standardeve më të mira të BE-së”,-
Altin Dumani është zgjedhur në krye të SPAK më 18 dhjetor 2022 dhe është prokurori i dytë që ka drejtuar SPAK që nga themelimi i Strukturës së Posaçme, pas Arben Krajës. Mandati i kryeprokurorit është 3-vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi.
Zgjedhja e kreut të SPAK bazohet në eksperiencën në çështjet sensitive të korrupsionit dhe të krimit të organizuar; në aftësitë drejtuese, vizionin ose planin e besueshëm për organizimin e Prokurorisë, imazhin publik të karrierës së tij etj.
Votimi për drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme bëhet i hapur dhe nominal dhe kryetar i ri zgjidhet kandidati që merr më shumë vota në Këshill, pra mjafton që ai të marrë një votë më shumë se kandidatët e tjerë.
Në rast se dy a më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash, Këshilli me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të pranishëm, kryen një votim të dytë mes kandidatëve me numër të barabartë votash.
