Ditë e kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare…parashikimi i motit për sot

Transmetuar më 11-12-2025, 07:33
11 Dhjetor, 2025
Ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit, vranësira të pakta kalimtare.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5m/sek, e cila hera-herës në bregdet dhe lugina fiton shpejtësi deri në 12m/sek.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.
