Ndodh në ndeshjen e Champions, organizatorët ngatërrojnë himnin më të famshëm në futboll
Transmetuar më 10-12-2025, 22:47

Sfida mes Vijarealit dhe Kopenhagenit u bë virale, për shkak të incidentetit me himnin e Ligës së Kampioneve. Para fillimisht të ndeshjes nuk u vendos ai, por ai i Ligës së Europës.

Incidenti në Spanjë i kapi të gjithë të papërgatitur. Sfida ndërkohë u mbyll me fitoren e Kopenhagenit. Miqtë ia dolën që të fitojnë 2 me 3 në transfertën spanjolle.

Vijareali pas gjashtë raundesh mund të thuhet se humbi përfundimisht shpresat për kualifikimin. Vetëm 1 pikë e grumbulluar në total deri tani.

