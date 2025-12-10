Ndodh në ndeshjen e Champions, organizatorët ngatërrojnë himnin më të famshëm në futboll

Sfida mes Vijarealit dhe Kopenhagenit u bë virale, për shkak të incidentetit me himnin e Ligës së Kampioneve. Para fillimisht të ndeshjes nuk u vendos ai, por ai i Ligës së Europës.
Incidenti në Spanjë i kapi të gjithë të papërgatitur. Sfida ndërkohë u mbyll me fitoren e Kopenhagenit. Miqtë ia dolën që të fitojnë 2 me 3 në transfertën spanjolle.
Vijareali pas gjashtë raundesh mund të thuhet se humbi përfundimisht shpresat për kualifikimin. Vetëm 1 pikë e grumbulluar në total deri tani.
