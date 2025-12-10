Babai i Martin Canit: Kërkuam një stol, nuk na kthyen përgjigje! Martini nuk kthehet më, por drejtësia duhet të mbetet!

TIRANË, 10 dhjetor 2025 Ëngjëll Cani, babai i Martin Canit, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Tiranës, e cila dënoi me 16 vite burg autorin e ngjarjes së rëndë që i mori jetën djalit të tij 14-vjeçar. I ftuar në emisionin “Now” në Euronews Albania, ai e përshkroi vendimin si një “rreze drite”, megjithëse theksoi se asgjë nuk mund ta zbusë dhimbjen dhe boshllëkun e krijuar nga humbja e Martinit.
Cani rrëfeu se familja ka kaluar një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, duke kërkuar përgjigje dhe një ndjenjë drejtësie, ndërsa shprehu zhgënjim për mungesën e reagimit institucional, sidomos nga shkolla ku mësonte Martini. Sipas tij, pavarësisht kërkesave për të vendosur një stol përkujtimor ose për t’i vendosur emrin e Martinit palestrës së shkollës, autoritetet nuk kanë ndërmarrë asnjë hap.
“Martini nuk kthehet më, por drejtësia duhet të jetë drejtësi dhe të mbetet në vend,” u shpreh ai. “Për ne dhimbja është e pashërueshme. Ta rritësh një fëmijë për 14 vite, ta çosh në shkollë dhe të mos kthehet… këtë e kupton vetëm një prind që ka humbur fëmijën.”
Ai kujtoi se Martini ishte një djalë i qeshur, i dashur dhe i talentuar, një figurë që binte gjithmonë në sy për pozitivitetin dhe lidershipin mes bashkëmoshatarëve.
Në mesazhin e tij për prindërit, Cani u bëri thirrje të jenë më pranë fëmijëve, t’i këshillojnë për shmangien e konflikteve dhe të dhunës, si dhe të punojnë për t’i orientuar drejt vlerave pozitive. Ai nënvizoi se përgjegjësia nuk bie vetëm te familjet, por edhe te institucionet dhe shoqëria, të cilat shpesh mungojnë në momentet kur duhen.
Ndërkohë, familja vazhdon të kërkojë që emri i Martinit të njihet dhe të mbetet pjesë e kujtesës publike, ndërsa institucionet nuk kanë dhënë ende një përgjigje për kërkesat e tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd