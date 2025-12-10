Bullgari! Mijëra njerëz protestojnë në sheshet kryesore të vendit, kërkojnë dorëheqjen e qeverisë

BULLGARI- Mijëra bullgarë janë mbledhur këtë mbrëmje kundër qeverisë së pakicës në vend dhe asaj, të cilën ata e quajnë dështim të saj për të luftuar korrupsionin. Protestat në kryeqytetin Sofje dhe dhjetëra qytete të tjera në të gjithë kombin e Detit të Zi janë të fundit në një seri demonstratash të vazhdueshme.
Ato vijnë ndërsa Bullgaria përgatitet të miratojë euron më 1 janar. Protestuesit përdorën lazerë për të projektuar fjalët "Dorëheqje", "Mafia Jashtë" dhe "Për Zgjedhje të Drejta" në ndërtesën e parlamentit në qendër të Sofjes.
"Mendoj se energjia e popullit do ta detyrojë gradualisht atë (qeverinë) të japë dorëheqjen sepse nevojiten shumë reforma. Para së gjithash, reforma gjyqësore. Nëse sistemi gjyqësor rregullohet, gjithçka tjetër do të bjerë në vendin e vet, absolutisht gjithçka," tha Dobri Lakov, 64 vjeç, banor i Sofjes.
Reuters shkruan se Parlamenti i Bullgarisë do të mbajë një votë mosbesimi të enjten ndaj qeverisë së kryeministrit Rosen Zheleznikov, votimi i gjashtë i tillë që kur ajo mori pushtetin më 15 janar të këtij viti. Javën e kaluar, qeveria tërhoqi planin e saj të buxhetit për vitin 2026, i pari i hartuar në euro, për shkak të protestave masive.
Partitë e opozitës dhe organizata të tjera thanë se po protestonin kundër planeve për të rritur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe taksat mbi dividentët për të financuar shpenzimet më të larta shtetërore. Pavarësisht tërheqjes së qeverisë ndaj planit të buxhetit, protestat kanë vazhduar të pandërprera në një vend që ka mbajtur shtatë zgjedhje kombëtare në katër vitet e fundit më së fundmi në tetor 2024 mes përçarjeve të thella politike dhe sociale.
Agjencia bullgare e lajmeve BTA raportoi të mërkurën se Boyko Borissov, një ish-kryeministër dhe udhëheqës i partisë në pushtet GERB, tha se partnerët e koalicionit në pushtet kishin rënë dakord të mos jepnin dorëheqjen përpara se Bullgaria të bashkohej me eurozonën më 1 janar.
