Ish-presidenti Moisiu nderohet me ‘Yllin e Madh të Urdhrit Suprem të Shqiponjës’: ‘Gjithë jetën ia kam kushtuar kombit’
Transmetuar më 10-12-2025, 21:14

Tiranë- Ish-presidenti Alfred Moisiu është nderuar sot me medaljen Ylli i Madh i Urdhrit Suprem të Shqiponjës.

Moisiu, në fjalën e tij pasi mori medaljen, u shpreh se gjithë jetën e tij ia ka kushtuar kombit.

Ai tha se falënderon familjen, miqtë dhe bashkëpunëtorët, që kanë shërbyer si shtysë motivimi në punën e tij.

“Ju falënderoj shumë për këtë medalje. Në moshën time, 96 vjeç, ky vlerësim merr tjetër kuptim për mua, si dëshmi e përpjekjeve për vendin dhe qytetarët. Falënderoj familjen, bashkëpunëtorët, miqtë, që më kanë dhënë forcë e motivim të vazhdueshëm.

E konsideroj këtë medalje, si mesazh se vlera, puna dhe integriteti mbeten gjithmonë të çmuara. Në familjen time, dashuria për atdheun ka qenë motiv i trashëguar. Ju siguroj se do vazhdoj më tej, pavarësisht nga mosha. Gjithmonë do jem në shërbim të kombit tonë”, tha Moisiu.

Në ceremoninë solemne të 100-vjetorit të Urdhrit të Skënderbeut, u nderuan një sërë personalitetesh të shquara në fusha të ndryshme.

