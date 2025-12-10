Më e mira në botë! Kuzhina italiane shpallet Trashëgimi Botërore e UNESCO-s

Romë- Kuzhina italiane është njohur si një trashëgimi kulturore jomateriale e njerëzimit.
Është kuzhina e parë në botë që njihet si e tillë.
Vendimi u mor unanimisht nga Komiteti Ndërqeveritar i UNESCO-s, i cili u mblodh në Nju Delhi.
Sipas vendimit, kuzhina italiane është një “përzierje kulturore dhe sociale e traditave kulinare”, “një mënyrë për t’u kujdesur për veten dhe të tjerët, për të shprehur dashurinë dhe për të rizbuluar rrënjët kulturore, duke u ofruar komuniteteve një mundësi për të ndarë historinë e tyre dhe për të përshkruar botën përreth tyre”.
Lajmi u prit me duartrokitje të zgjatura nga salla.
Kuzhina italiane ishte midis 60 dosjeve nën vlerësim nga 56 vende.
UNESCO thekson se si gatimi italian “nxit përfshirjen sociale, duke promovuar mirëqenien dhe duke ofruar një kanal për të mësuarit ndërgjeneracional gjatë gjithë jetës, duke forcuar lidhjet, duke inkurajuar ndarjen dhe duke nxitur ndjenjën e përkatësisë”.
Për italianët, gatimi është “një aktivitet i përbashkët që thekson intimitetin me ushqimin, respektin për përbërësit dhe momentet e ndara rreth tryezës. Praktika është e rrënjosur në recetat kundër mbeturinave dhe transmetimin e shijeve, aftësive dhe kujtimeve nëpër breza. Si një praktikë shumëbrezëshe, me role të këmbyeshme në mënyrë të përkryer, gatimi luan një rol gjithëpërfshirës, ??duke i lejuar të gjithëve të shijojnë një përvojë individuale, kolektive dhe të vazhdueshme shkëmbimi, duke kapërcyer të gjitha barrierat ndërkulturore dhe ndërbrezëshe”.
Nga 21 traditat e regjistruara në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale, nëntë lidhen me agro-ushqimin: kuzhina italiane, arti i picajolëve napolitanë, transporti i bagëtive, ndërtimi i mureve me gurë të thatë në bujqësi, kultivimi i hardhisë alberello të rrushit Pantelleria Zibibbo, dieta mesdhetare, gjetja e tartufit, sistemi tradicional i ujitjes dhe mbarështimi i kuajve Lipizzan.
“Kuzhina italiane është ambasadorja jonë më e fuqishme. Ajo mbështet turizmin, pasuron ofertat kulturore të Italisë dhe shpall në të gjithë botën dëshirën për të qenë e pranishme në shumë vende dhe midis njerëzve që e bëjnë Italinë një komunitet. Dhe sot dua të falënderoj të gjithë italianët në mbarë botën, sepse kjo është gjithashtu një mundësi për ta”, deklaroi kryeministrja italiane, Giorgia Meloni.
