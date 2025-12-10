Tensione dhe presione në takimin mes Melonit dhe Zelenskyt në Romë

Takimi 90 minutësh mes kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Palazzo Chigi, i paraqitur publikisht si konstruktiv, ka qenë më i ndërlikuar se sa u komunikua zyrtarisht.
Burime diplomatike raportojnë se nga të dyja palët janë shprehur qartë mospajtime dhe presione të ndërsjella lidhur me negociatat e paqes dhe mbështetjen ushtarake për Kievin.
Gjatë takimit, stafi ukrainas ka kërkuar nga Italia një rol më aktiv në disa çështje kyçe: zhbllokimin e aseteve ruse të ngrira në Belgjikë, marrjen e një vendimi për programin Purl, përfshirjen e Italisë në blerjen e armëve amerikane që më pas do t’i dërgohen Ukrainës, përdorimin e një pjese të fondeve të programit evropian SAFE për ndihmë ushtarake për Kievin.
Italia nuk është mes vendeve të BE-së që deri tani kanë pranuar të përdorin një pjesë të fondeve të tyre për mbështetje ushtarake.
Sipas burimeve nga koalicioni qeverisës italian, Meloni ka përcjellë ndaj Zelensky-t mesazhin se disa koncesione të vështira mund të jenë të domosdoshme për arritjen e paqes. Qeveria italiane mbështet qasjen e Shteteve të Bashkuara, të cilat po kërkojnë përshpejtimin e negociatave.
Në Itali vlerësohet gjithashtu se pozitat politike të Zelensky-t janë dobësuar pas hetimeve të fundit për korrupsion në qeverinë e tij.
Sipas burimeve politike, Meloni po mban një qëndrim të kujdesshëm mes dy qëndrimeve: mbështetjes evropiane për Kievin dhe presionit të administratës amerikane, veçanërisht të presidentit Donald Trump, i cili po shtyn drejt një marrëveshjeje të shpejtë paqeje.
Nga ana tjetër, Zelensky i ka kërkuar Melonit që të ndërhyjë për të zbutur qëndrimin e Trump-it, i cili duket i vendosur të mbyllë procesin e paqes me ritme që Kievi nuk i konsideron të favorshme.
Në mbrëmje, Zelensky ka sinjalizuar se është i gatshëm të shqyrtojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Ukrainë, një hap që është interpretuar më shumë si sfidë politike sesa si tërheqje.
Të gjitha këto elemente tregojnë se takimi në Romë nuk ka qenë aq harmonik sa u pasqyrua publikisht dhe se diferencat mes dy qeverive janë bërë të dukshme. Opozita italiane kritikon Melonin për një qasje të pavendosur, mes angazhimeve evropiane për mbrojtjen e Ukrainës dhe mungesës së distancimit nga linja e ashpër e presidentit Trump.
