Tatjana Haenni, gruaja e parë që do të drejtojë një klub gjerman!
Transmetuar më 10-12-2025, 19:04

GJERMANI – Tatjana Haenni do të bëjë historinë e futbollit gjerman duke u bërë gruaja e parë që kryeson një klub në vend. Shtetasja zvicerane u emërua presidente e RB Leipzig të mërkurën dhe do të pasojë Oliver Mintzlaff më 1 janar 2026.

"Pres me padurim të filloj në janar dhe të njihem me klubin nga brenda dhe nga jashtë," tha ajo në një deklaratë. "Së bashku, duam të ndërtojmë mbi sukseset e arritura tashmë dhe të arrijmë qëllimet tona ambicioze."

Haenni (59), një ish-lojtare e kombëtares zvicerane (23 ndeshje), ka mbajtur disa pozicione që lidhen me futbollin e femrave brenda organeve drejtuese që nga dalja në pension, duke punuar për UEFA-n, FIFA-n dhe Federatën Zvicerane të Futbollit (SFV). Që nga viti 2023, ajo ka punuar për NWSL-në, ligën e futbollit të femrave të Amerikës së Veriut.

