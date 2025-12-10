Veprimet që bëri vogëlushi tronditën nënën kur mësoi çfarë kishte bërë vëllai me shokun e tij nga Elbasani

Policia greke sot ka bërë publike të dhënat dhe fotot e dy personave të huaj, një 20-vjeçari me origjinë rumune dhe një 40-vjeçari me origjinë shqiptare, të cilët janë arrestuar në fund të nëntorit 2025 nga Seksioni për Mbrojtjen e të Miturve.
Sipas autoriteteve, ndaj tyre është ngritur padi për kryerje aktesh seksuale ndaj të miturve nën moshën 12 vjeç, për bashkëpunim në akte të tilla, si dhe për mbajtje dhe prodhim materiali pornografik me fëmijë.
Hetimet tregojnë se 20-vjeçari rumun kishte përfituar nga marrëdhënia familjare me viktimat – nipërit e tij të moshës 2 dhe 4 vjeç – dhe kishte ftuar bashkëpunëtorin e tij në banesë, ku dyshohet se kanë kryer aktet.
Në pajisjet e tyre u gjet një sasi e madhe materialesh (video e foto) me përmbajtje të paligjshme. Publikimi i të dhënave të tyre është bërë me urdhër të Prokurorisë për të ndihmuar në zbulimin e mundshëm të viktimave të tjera dhe për mbrojtjen e shoqërisë nga krime të ngjashme.
Xhaxhai 20-vjeçar ngacmoi seksualisht nipin 4-vjeçar për të kënaqur bashkëpunëtorin e tij 40-vjeçar – Si e zbuloi nëna e tij
Policia gjeti vendndodhjen e xhaxhait 20-vjeçar të fëmijës, vëllait të nënës së tij, i cili pranoi akuzat kundër tij
Në një darkë familjare, rreth 10 ditë më parë se të arrestoheshin, në mes të nëntorit 2025, u zbulua tmerri i sjelljes së neveritshme të pahijshme ndaj një djali 4-vjeçar, ndoshta edhe vëllait të tij 2-vjeçar, nga xhaxhai i tij dhe partneri i tij.
Djali 4-vjeçar, ndërsa anëtarët e familjes dhe miqtë e tij po hanë, ul pantallonat dhe bën lëvizje specifike me organet gjenitale. Nëna, e habitur, i thotë: "Çfarë po bën aty, djali im, para të gjithëve? Ne nuk e bëjmë këtë para të tjerëve. Shko në dhomën tënde".
Pastaj ajo merr përgjigjen e drejtpërdrejtë të djalit të vogël: "Çfarë po thua, mami, po meqenëse e bëra këtë dje me xhaxhain tim dhe shokun e tij…".
Nëna e tmerruar kontaktoi Nëndrejtorin për Mbrojtjen e të Miturve dhe atje, në prani të psikologëve të fëmijëve, u ekzaminuan dy djemtë, veçanërisht 4-vjeçari, i cili përshkroi me detaje abuzimin e neveritshëm dhe natyrën e abuzimit, ndaj tij dhe vëllait të tij 2-vjeçar.
Policia gjeti xhaxhain 20-vjeçar të fëmijës, vëllain e nënës së tij, i cili pranoi akuzat kundër tij, ndërsa pretendoi se i kreu këto akte të shëmtuara për të kënaqur partnerin e tij 40-vjeçar.
20-vjeçari u shoqërua te Prokurori dhe Oficeri Hetues, të cilët e mbajtën përkohësisht në paraburgim. 40-vjeçari nga ana e tij mohon pjesëmarrjen në ngjarje dhe akuzon partnerin tij.
Oficerët e policisë të përfshirë në këtë rast zbuluan se 20-vjeçari po regjistronte aktet e neveritshme kundër nipërve të tij. Regjistrimet u gjetën në telefonin e tij celular, si dhe një vëllim i madh skedarësh me pornografi me fëmijë, midis burrave dhe të miturve të moshës 5 deri në 10 vjeç. Oficerët kompetentë të policisë po shqyrtojnë nëse ky material është marrë prej tij me të mitur të tjerë si viktima apo ka ardhur nga interneti dhe faqet e internetit të lidhura me të.
Nëna është nga Rumania, ashtu si edhe vëllai i saj 20-vjeçar, i cili akuzohet, ndërsa ajo vetë kishte dy fëmijë nga partneri i saj grek.
Hetimi i çështjes zbuloi se nëna i besonte vëllait të saj, dy djemtë, që të qëndronin në shtëpinë e tij ndërsa ajo punonte. Atje, sipas burimeve policore, në prani të partnerit të tij 40-vjeçar nga Shqipëria, ata vazhduan t’i ngacmonin në formën e një situate normale "loje"… /noa.al
